Toyota будет продавать свой самый дорогой суперкар GR GT только избранным: как выбирают клиентов

Стать владельцем этой новинки сможет далеко не каждый желающий, даже при наличии необходимой суммы денег, пишет Autoevolution. В компании четко разделяют обычные транспортные средства и машины для настоящих энтузиастов, поэтому для приобретения этой модели покупателям придется выполнить одно важное условие.

Читайте также: Сколько просят за коллекционный Toyota Land Cruiser Prado в Украине

Председатель правления Toyota Акио Тойота издал официальный приказ, согласно которому суперкар будет продаваться исключительно тем людям, которые действительно разбираются в автомобилях и готовы активно ими пользоваться. Главная цель производителя – передать машины клиентам, которые проедут на них много километров, а не просто закроют в гараже как инвестицию, ожидая подходящего момента для перепродажи на аукционе.

Собеседования с клиентами и мировой опыт борьбы со спекулянтами

Директор программы спортивных автомобилей подразделения Gazoo Racing Джефф Болл сообщил, что компания разработала длительный и детальный процесс определения лучших кандидатов. Сотрудничество с будущим владельцем будет начинаться с назначения личного куратора из числа специалистов "GR Meisters".

По словам представителей бренда, процедура отбора будет напоминать строгое многократное интервью. Фактически Toyota внедряет модель продаж исключительно по индивидуальным приглашениям для самых преданных поклонников марки.

Аналогичные попытки автопроизводителей защитить свои эксклюзивные новинки от коллекционеров-инвесторов имеют богатую историю с разными результатами:

Ford ранее вводил запрет на перепродажу среднемоторного суперкара Ford GT, что даже привело к судебному иску против известного актера и реслера Джона Сины, который нарушил соглашение и продал свой автомобиль через несколько месяцев после покупки. Подобные ограничения действуют и для нового экстремального Mustang GTD.

Tesla пыталась применить аналогичные штрафные санкции в начале продаж электрического пикапа Cybertruck, когда он был редкостью, однако потерпела неудачу. Вторичный рынок быстро заполнили подержанные экземпляры по завышенным ценам. Ситуация доходила до абсурда, когда официальный дилерский центр Porsche в Орландо выкупил Cybertruck за 244 000 долларов, чтобы через несколько дней выставить его на перепродажу уже за 290 000 долларов.

Rolls-Royce под руководством бывшего генерального директора Торстена Мюллера-Отвоса оказался самым бескомпромиссным. Руководитель объявил политику пожизненного бана: клиентам, которые попытались перепродать первый серийный электромобиль Spectre ради быстрой прибыли, навсегда запретили покупать любую новую продукцию британского бренда.

Технические характеристики и динамика гибридного суперкара

Энтузиасты, которые успешно пройдут все этапы проверок, получат в свое распоряжение классический суперкар с передним продольным расположением двигателя и приводом на заднюю ось. Настоящей находкой для противников бесшумного электрического транспорта станет силовая установка. Модель оснащена бензиновым 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с эффективным электродвигателем.

Суммарная отдача системы достигает 641 лошадиной силы и 850 Нм крутящего момента. Несмотря на необходимость гибридной системы приводить в движение конструкцию весом около 1750 килограммов, разгон с места до первой сотни занимает менее 4,0 секунды, а максимальная скорость превышает внушительные 320 км/ч.

Где будут продавать Toyota GR GT?