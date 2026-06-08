Toyota C-HR получила рестайлинг: что нового

Автомобиль установил новый дизайнерский стандарт в европейском классе C-SUV, предложив смелые, острые линии кузова, напоминающие динамичный силуэт спортивного купе. За первое десятилетие своего существования C-HR прочно закрепила за собой статус фаворита среди потребителей и одного из главных бестселлеров компании.

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Глобальные статистические показатели кроссовера за годы продаж выглядят впечатляюще: с 2016 года по всему миру было реализовано 2,1 миллиона автомобилей, из которых более 1,2 миллиона единиц было продано именно на европейском рынке. Стабильный коммерческий успех позволил Toyota C-HR удерживать одну из самых высоких долей в своем классе – в среднем около 7,7 процента от общего объема сегмента, отмечает Toyota.

Модель существенно изменила восприятие японского бренда в Европе, добавив ему мощного эмоционального окраса. Более половины покупателей называют именно уникальный дизайн главной причиной покупки этого авто. Кроме того, кроссовер продемонстрировал лучшие результаты по завоеванию новой клиентской базы; пиковый показатель зафиксировали в 2019 году, когда 67% покупателей впервые в своей жизни приобрели автомобиль марки Toyota. Уровень общей удовлетворенности владельцев этой модели достигает 74 процентов, что заметно превышает средний показатель по сегменту, который составляет 64 процента.

Эволюция поколений: от первопроходца до дорожного концепт-кара

Первая генерация кроссовера (2016–2023 годы) создавалась на базе концептуальных прототипов, показанных на автосалонах в Париже и Франкфурте в 2014 и 2015 годах. Модель отличалась купеобразными линиями, широкой спортивной посадкой и современным водителецентричным интерьером с использованием премиальных материалов.

Кроме яркой внешности, автомобиль стал технологическим лидером своего времени, впервые предложив гибридные технологии в этом классе. Его 1,8-литровый бензиновый двигатель демонстрировал рекордную на тот момент термическую эффективность. Также оригинальная модель стала первым представителем своего класса, построенным на модульной платформе TNGA-C, что позволило обеспечить низкий центр тяжести и сбалансированную, четкую управляемость.

Второе поколение модели, которое выпускается с 2023 года и до сих пор, создавалось под влиянием концепции "концепт-кар для дорог общего пользования". Этот автомобиль разрабатывался непосредственно в Европе и базируется на четырех столпах: чувственный экстерьер, персонализированный пользовательский опыт, лидерство в экологии и динамические ходовые качества.

Модель получила премиальные выдвижные ручки дверей, интеллектуальную контурную подсветку салона на 64 цвета и панорамную крышу без солнцезащитных шторок, что позволило снизить вес. Все версии оснащаются современными гибридными и подзаряжаемыми силовыми установками Toyota, которые предлагают больше мощности и крутящего момента при высокой топливной эффективности. Такой мультитехнологический подход является частью глобальной стратегии бренда на пути к полной углеродной нейтральности.

Флагманом линейки второго поколения стал плагин-гибрид Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Он обеспечивает запас хода исключительно на электрической тяге до 100 километров в городском цикле и до 66 километров в комбинированном цикле WLTP, гарантируя надежность классического гибрида во время длительных путешествий.

Модель также стала первой среди автомобилей бренда, где внедрили функцию геозонирования в составе интеллектуальной системы Predictive Efficient Drive. Автоматика самостоятельно переключает режимы работы между электрическим и гибридным, анализируя маршрут, чтобы сохранить заряд батареи для беспрепятственного проезда будущих зон с низким уровнем выбросов. В дополнение, при производстве второй генерации было значительно увеличено долю переработанных и экологических материалов неживотного происхождения.

Обновление и модернизация линейки для 2026 модельного года

Плановый рестайлинг принес дополнительные элементы изысканности и расширяет выбор для европейских покупателей. Главные модернизации коснулись популярной комплектации Mid+, а также спортивного исполнения GR SPORT. Основные нововведения в оснащении автомобилей 2026 года включают следующие изменения:

Для комплектации Mid+ подготовили новые 18-дюймовые легкосплавные диски с матовой черной механической шлифовкой;

Сиденья переднего и заднего ряда в средней комплектации получили элегантную тканевую обивку Samara;

На передних креслах появилась контрастная серая прострочка, а зону центральной консоли освежили за счет декоративной отделки ручки переключения передач оружейной сталью (gunmetal);

Расширение серии GR SPORT: отныне спортивное визуальное исполнение GR SPORT становится доступным для заказа с абсолютно всеми типами гибридных и плагин-гибридных силовых агрегатов, представленных в линейке.

Обновленный кроссовер Toyota C-HR 2026 модельного года уже официально доступен для оформления предварительных заказов в дилерских сетях по всей территории Европы.