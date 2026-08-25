Toyota Corolla отмечает 60-летие: представлены специальные юбилейные версии

В честь этого события японский автопроизводитель подготовил специальные версии Corolla Hatchback, Touring Sports и Sedan, получившие эксклюзивные цвета кузова, уникальные элементы дизайна и расширенное оснащение.

Corolla остается одной из самых важных моделей Toyota

У Toyota напоминают, что успех Corolla базируется на принципах, заложенных еще в первом поколении модели: доступность, практичность, высокое качество и надежность. За 60 лет Corolla изменилась в 12 поколениях, адаптируясь к новым требованиям покупателей и технологическим тенденциям. Сегодня модель производят на 12 предприятиях в разных странах мира и продают более чем в 150 странах и регионах.

Европа остается одним из ключевых рынков Corolla. Производство модели на континенте началось в 1994 году на заводе Toyota Motor Manufacturing Turkey, а с 1998 года к нему присоединилось предприятие Toyota Motor Manufacturing UK.

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Юбилейные Corolla получили особый дизайн

Специальные версии Corolla Hatchback и Touring Sports отличаются новым эксклюзивным цветом кузова New Boreal Blue в двухцветном исполнении с контрастными черными стойками и крышей Night Sky Black. Также автомобили получили:

новые 17-дюймовые легкосплавные диски с 10 спицами;

хромированные черные колесные гайки;

матово-серебристые декоративные элементы на переднем бампере и порогах.;

затемненные отделочные элементы вокруг противотуманных фар и задней части кузова.;

юбилейные наклейки 60th Anniversary на задней двери.

для универсала Touring Sports дополнительно предусмотрен матово-серебристый декор на нижней части заднего бампера.

Седан получил свой эксклюзивный цвет

Для Corolla Sedan подготовили отдельный оттенок кузова под названием Lunar Sky Blue. Седан получил также большинство стилистических решений от хэтчбека и универсала, включая специальные колесные диски, юбилейные эмблемы и декоративные элементы. Дополнительной особенностью стала матово-серебристая вставка на крышке багажника. Кроме того, для всех юбилейных версий будут доступны альтернативные цвета Platinum White Pearl и Ash Grey Metallic.

В салоне появились юбилейные акценты

Интерьер специальных версий был дополнен декоративными элементами по случаю 60-летия модели. Среди них:

накладки на пороги с логотипом 60th Anniversary;

текстильные коврики черного цвета с матово-серебристыми вставками;

специальные декоративные акценты в отделке салона.

Гибридные силовые установки остались без изменений

Все версии Corolla продолжат использовать гибридные силовые установки пятого поколения Toyota Hybrid. Для Corolla Hatchback и Touring Sports доступны два варианта: 1,8-литровый гибрид мощностью 140 л.с. и 2,0-литровый гибрид мощностью 178 лошадиных сил. В то же время, седан предлагается исключительно с 1,8-литровой гибридной установкой.

Цифровой кокпит и современные системы безопасности входят в стандартную оснастку

Юбилейные Corolla оснащаются цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и мультимедийной системой Toyota Smart Connect+ с сенсорным дисплеем 10,5 дюйма. Мультимедийный комплекс поддерживает облачную навигацию с актуальной информацией о дорожной ситуации и функции планирования маршрута. Также в стандартную оснастку входит пакет систем безопасности Toyota T-Mate, в состав которого входят:

система предупреждения столкновений Pre-Collision System;

адаптивный круиз-контроль;

система удержания в полосе движения;

система помощи при экстренном маневрировании;

распознавание дорожных знаков.

Обновление программного обеспечения мультимедиа и электронных систем будут осуществляться по воздуху.

Продажи стартуют осенью

Toyota уже открыла прием заказов на специальные версии Corolla 60th Anniversary. Первые поставки автомобилей клиентам в Европе запланированы на конец октября.