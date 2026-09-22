Toyota готовит хитрый электромобиль: бензиновый мотор будет работать только как генератор

Как пишет издание Nikkei Asia, Toyota планирует начать сборку своего первого EREV в апреле 2027 года. Сначала производство будет скромным – всего несколько сотен машин в месяц, но уже в 2028 году компания хочет выйти на впечатляющие 400 тысяч единиц.

В отличие от классического гибрида, в электромобилях с удлинителем запаса хода бензиновый двигатель вообще не имеет механической связи с колесами. Задача ДВС в таких системах– только генерировать ток для батареи. Это идеальный компромисс для тех, кто хочет пересесть на электротягу, но опасается остаться с пустым аккумулятором вдали от зарядок.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Гибридный силовой агрегат Toyota Prius

Почему именно сейчас и для кого

Пока новинку разрабатывают специально для китайского рынка, где такой формат сейчас бьет рекорды продаж. Toyota решила не адаптировать глобальные модели, а сделать продукт с нуля под местные вкусы. Интересно, что японцы десятилетиями оттачивали технологию обычных гибридов, но в нишу EREV заходят с заметным опозданием.

Toyota – не единственный гигант, присматривающийся к этой технологии. Их партнер по водородным разработкам компания BMW также рассматривает возможность возвращения к формату EREV. Баварцы могут использовать такую схему на удлиненной версии iX5 или даже на следующем поколении X7.