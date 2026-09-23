Toyota готовит революцию для Corolla: четыре типа двигателей и агрессивный дизайн за адекватные деньги

Японский автогигант Toyota готовит масштабное обновление своего доступного седана Corolla, который получит кардинально новый дизайн и сразу четыре варианта силовых установок.

Будущая генерация обещает стать гораздо более современной внутри и сохранить привлекательный ценник, чтобы выдержать безумную конкуренцию с кроссоверами. Автомобиль будет построен на глубоко модернизированной платформе, которая позволит выпускать как классические бензиновые версии, так и полноценные электромобили.

Серийное производство новинки будет основываться на ярком концепте, который компания показала в конце 2025 года. Ожидается, что агрессивный стиль шоу-кара перейдет на конвейер с минимальными переменами. Сначала на рынок выйдет седан, однако его наклонная крыша в стиле фастбека может скрывать полноценную пятую дверь. Такое решение способно сделать нынешний хэтчбек просто ненужным, особенно на фоне безумной популярности субкомпактного кроссовера Corolla Cross.

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Почему обновление модели стало критически необходимым

Для Toyota эта модель остается настоящей "золотой жилой". В прошлом году в США она стала четвертым по популярности автомобилем бренда с показателем в 248 088 проданных экземпляров, заняв 11 место в общенациональном рейтинге. Однако нынешнее поколение уже откровенно устарело: седан продается с 2020 года, а хэтчбек – вообще с 2019-го.

Сейчас Corolla сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Honda Civic, Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia K4, Nissan Sentra и Mazda 3. Кроме того, покупатели недорогих автомобилей все чаще выбирают субкомпактные кроссоверы. Поэтому новой генерации придется доказывать, что на рынке, помешанном на SUV, еще есть место для компактных и доступных седанов.

Четыре варианта двигателей и сохранение классического ДВС

В основе следующей Corolla будет лежать новая платформа– существенно переработана версия архитектуры TNGA-C. Она позволит применить многогранный подход к силовым установкам. В отличие от новых Camry и RAV4, ставших исключительно гибридными, Corolla сохранит чисто бензиновую версию.

Гибридная модификация также остается в линейке. Она объединит новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с электромотором. Инженеры Toyota рассказали изданию Car and Driver, что общая мощность системы составит около 134 лошадиных сил: 94 л.с. будет выдавать ДВС, а еще 40 л.с. добавит электрическую часть. Эта установка должна стать на 10-20 процентов экономнее нынешней. Также рассматривается возможность выпуска вэдовой версии с дополнительным электромотором на задней оси.



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Появление плагин-гибрида и мощной версии Gazoo Racing

Представители компании отмечают, что новый 1,5-литровый двигатель адаптирован к установке турбины, и именно такой агрегат может оказаться под капотом базовой бензиновой версии. Альтернативным вариантом для классической модификации является модернизированная версия нынешней 2,0-литровой турбочетверки.

Впервые к линейке подключится плагин-гибрид (PHEV) с увеличенной батареей и большим запасом хода на электротяге, хотя подробные характеристики этой версии пока держатся в секрете. Кроме того, Toyota планирует выпустить полностью электрическую Corolla с запасом хода не менее 400 км (250 миль) и вариантами с одним или двумя моторами. Если электромобиль выйдет на рынок США, его основным конкурентом станет Nissan Leaf.

Поклонников скорости обрадует возвращение спортивной версии с шильдиком GR. Ожидается, что "заряженная" Corolla получит новый 2,0-литровый турбомотор, способный выдавать до 395 лошадиных сил, хотя точных спецификаций пока нет.

Риски удорожания и ориентировочные цены новинки

Главным вызовом для разработчиков станет удержание доступной цены. Также компании придется обрести баланс в интерьере: салон концепта был лишен многих традиционных кнопок в пользу больших экранов, но серийная машина должна остаться практичной и интуитивно понятной. Некоторые риски несет и плагин-гибрид, который может оказаться слишком нишевым из-за более высокой стоимости, а успех электрической версии будет зависеть от общих темпов развития рынка электромобилей, который сейчас демонстрирует спад.

Следующее поколение Corolla должно появиться в 2027 году как модель 2028 модельного года. Ожидается, что цены не претерпят существенных изменений: базовая бензиновая версия будет стартовать с отметки около 25 000 долларов, а классический гибрид обойдется примерно в 27 000 долларов. Стоимость плагин-гибридной и полностью электрической модификации, вероятно, будет находиться в диапазоне 30 000 долларов.