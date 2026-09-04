Toyota Highlander EV и Subaru Getaway дебютируют на рынке только в 2027 году: причины

Впрочем, представитель американского подразделения Toyota сообщил Carscoops, что компания не меняла график, объявленный в июле. За ним производство Highlander EV должно стартовать в 2027 году, вероятно, в течение первых месяцев.

Toyota не переносила запуск Highlander EV

Электрический Toyota Highlander представили в феврале 2026 года. Сначала компания планировала начать его производство осенью этого года, однако в июле объявила об отсрочке минимум на восемь недель для проведения окончательных настроек.

Nikkei Asia сообщило, что запуск производства снова перенесли на несколько месяцев или даже примерно на год. По информации издания, сборка Highlander EV начнется "не ранее" января 2027 года, а Toyota уже проинформировала поставщиков о пересмотренном графике.

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Однако сам по себе январь 2027 года не противоречит заявленному Toyota в июле плану. Представитель компании подтвердил Carscoops, что с тех пор сроки не изменялись.

Причина задержки– дополнительные проверки

Toyota объясняет отсрочку необходимостью провести дополнительные финальные проверки и подтвердить качество автомобиля перед началом производства. Такой подход отвечает позиции компании, озвученной в июле, когда Toyota также отложила запланированный предварительный просмотр электромобиля для представителей СМИ.

Highlander EV будет производиться на заводе Toyota в Джорджтауне, штат Кентукки. Там компания готовит производственную линию для нового трехрядного электрического кроссовера. Toyota также отрицает, что корректировка графика связана со слабым спросом на электромобили в США. В компании отмечают, что продажи ее электромобилей продолжают расти.

Highlander EV и Subaru Getaway будут производить вместе

Электрический Highlander имеет много общего с новой Subaru Getaway. Обе модели представляют собой трехрядные электрические кроссоверы и должны производиться на одной производственной линии в Джорджтауне. Subaru еще в июле подтвердила задержку запуска Getaway. Компания заявила, что сокращает темпы подготовки производства, чтобы обеспечить достаточно времени для окончательной настройки автомобиля перед стартом выпуска.

Новая дата начала производства Subaru Getaway до сих пор не объявлена. Также неизвестно, изменится ли из-за этого запланированное начало продаж модели. В то же время подобные формулировки Toyota и Subaru по поводу причин задержки свидетельствуют, что обе модели проходят дополнительную финальную подготовку перед выходом на конвейер.