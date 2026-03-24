Toyota Land Cruiser 250 получил новые версии для комфорта на бездорожье

Новинки станут доступными на европейском рынке уже весной 2026 года, дополняя обновленную линейку, которая была переосмыслена в 2024 году, сообщает Toyota.

Внедорожный характер: что предлагает версия VX

Комплектация VX ориентирована на тех, кто использует Land Cruiser по прямому назначению – на бездорожье. Она отличается классическими круглыми фарами, которые отсылают к историческим моделям бренда, а также новым эксклюзивным цветом Smoky Blue. Однако главное – это техническое оснащение.

Версия VX получает набор решений, делающих ее максимально эффективной вне асфальта: электронная блокировка заднего дифференциала, систему отключения переднего стабилизатора для увеличения хода подвески, помощь при спуске и систему Crawl Control. Prado VX также оснащен комплексом камер с панорамным обзором и функциями контроля типов покрытия, что позволяет водителю буквально “видеть под колесами”. В салоне есть цифровая панель приборов на 12,3 дюйма и мультимедиа Toyota Smart Connect+ такого же размера.

Премиум и технологии: чем удивляет версия VX-L

Если VX ориентирована на приключения, то VX-L создана для комфорта и ежедневной эксплуатации. Она получила полностью кожаный салон, электрорегулировка сидений с подогревом и вентиляцией, а также премиальную аудиосистему JBL с 14 динамиками. Отдельное внимание уделено технологиям: проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида и расширенные мультимедийные возможности формируют ощущение современного SUV бизнес-класса.

Технически VX-L немного меняет характер автомобиля, ведь вместо жесткой блокировки дифференциала здесь используется дифференциал Torsen, что улучшает управляемость на асфальте.

Базовые версии остаются: TX и TX-L

Несмотря на появление новых флагманов, в линейке остаются и более простые версии. Комплектация TX выполняет роль “рабочей лошадки” с базовым оснащением, тогда как TX-L добавляет комфорта за счет электроприводов, климат-контроля и улучшенных материалов отделки. Это позволяет модели оставаться универсальной.

Двигатели и платформа: разные рынки – разные решения

В Западной Европе все версии Toyota Land Cruiser 250 оснащаются гибридной системой Hybrid 48V, которая обеспечивает плавность хода и экономичность без потери внедорожных возможностей. Для рынков Восточной Европы предусмотрены более классические варианты: дизельный двигатель 2.8 (серия 1GD-FTV) и знакомый бензиновый турбомотор 2.4 (T24A-FTS). Оба агрегата хорошо знакомы по другим моделям Toyota и отмечаются выносливостью и пригодностью к сложным условиям эксплуатации.