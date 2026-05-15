Toyota Land Cruiser FJ стоит 28 тысяч долларов, но опции могут сделать его ценнее "трехсотки"

Для персонализации Land Cruiser FJ компания Toyota привлекла три разных подхода, отмечает Carscoops. Подразделение Modellista сосредоточилось на внешнем стиле, предложив обвес, включающий удлиненный передний бампер с интегрированными светодиодами, подсвеченную решетку радиатора, расширители крыльев и спойлер на крыше. Особое внимание привлекают 18-дюймовые диски в матово-оливковом цвете с полированным кольцом.

Для тех, кто планирует использовать автомобиль за пределами асфальта, предусмотрено оборудование от ARB. В перечень входят прочные защитные пластины днища, усиленные боковые подножки, выполняющие роль защиты от скал, и экспедиционный багажник на крышу. Эти детали позволяют приблизить серийный автомобиль к образу концепта Meridian, представленного ранее в Таиланде.

Практический набор от Toyota и вопросы безопасности

Собственный каталог аксессуаров Toyota предлагает так называемый Playful Set. Он содержит топографические наклейки на кузов и функциональные панели Molle в багажном отделении для удобного крепления снаряжения. Дополнительно доступны чехлы для сидений, брызговики, видеорегистраторы и багажные лотки.

Интересно, что несмотря на печальную статистику угонов моделей линейки Land Cruiser в Японии, средства защиты в каталоге ограничены только механическими блокировками руля и колес. Это выглядит довольно скромно на фоне технологичности других аксессуаров.

Ценовая арифметика: FJ против 300-й серии

Базовая стоимость Toyota Land Cruiser FJ в Японии составляет примерно 28 500 долларов (4 500 100 иен). Однако полный набор тюнинга существенно утяжеляет бюджет: комплект от Modellista обойдется в 6 100 долларов, комплект от ARB – до 3 800 долларов, а фирменные аксессуары Toyota добавляют еще более 1 000 долларов.

Если выбрать все доступные позиции из каталога, финальная цена автомобиля возрастает до 45 310 долларов. Такой показатель фактически выводит Land Cruiser FJ фактически выводит Land Cruiser FJ в ценовую категорию базовых версий Land Cruiser 300. Это создает внутреннюю конкуренцию, которую производитель, вероятно, не планировал, но которая дает покупателям сложный выбор между полностью укомплектованным компактным вездеходом и “пустым” флагманом.