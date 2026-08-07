Toyota Land Cruiser проехал 999 999 километров с заводским двигателем: авто выставили на аукцион

Первый и единственный владелец Гэри Дрисколл, работающий региональным агентом по зерну в городе Нилл (штат Виктория), приобрел авто новым в апреле 2010 года. В течение 16 лет он ежедневно преодолевал в среднем более 180 километров по сельским дорогам и автомагистралям.

Характеристики автомобиля

Надежность автомобиля подтверждает сервисная книга со 100 официальными дилерскими штампами, ведь плановый технический осмотр производился строго каждые 10 000 километров. Внедорожник оснащен 4,5-литровым дизельным V8 с двойным турбонаддувом на 261 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Двигатель работает в праре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с постоянным полным приводом.

Причина остановки одометра

Гэри Дрисколл намеренно припарковал внедорожник за 300 метров до пересечения отметки в миллион километров. Он оставил эти последние метры покупателю, поскольку до сих пор неизвестно, сбросится ли шестизначный цифровой одометр на ноль или зафиксируется на цифрах 999 999.

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Спецификация и аукционная стоимость

Свою ежедневную эксплуатацию внедорожник завершил в ноябре 2025 года, после чего временно демонстрировался в дилерском центре Horsham Toyota как образец выносливости продукции марки. Продавец ожидает реализовать коллекционный экземпляр по цене от 20 до 30 тысяч австралийских долларов (приблизительно от 14 до 21 долларов).

Представители Toyota подтвердили, что в Австралии несколько автомобилей Land Cruiser ранее уже преодолевали предел в миллион километров. Несмотря на значительный пробег, кузов и салон находятся в удовлетворительном состоянии, а сама машина дополнительно оснащена силовым бампером и светодиодной оптикой.