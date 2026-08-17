Toyota может представить спортивную версию Prius

Как пишет Carscoops, официального подтверждения этой информации от Toyota пока нет. В то же время автопроизводитель уже демонстрировал концепт Prius с серьезными спортивными доработками, поэтому сама идея GR-версии не нова.

Toyota может превратить Prius в спортивный гибрид

Японское издание Creative311 сообщает, что Toyota рассматривает будущее Prius на фоне низких продаж. По одному из сценариев производство модели могут постепенно прекратить, а Corolla получит более широкую линейку, которая частично заполнит его место. В то же время, компания может использовать спортивную версию как своеобразный финальный аккорд для текущего поколения.

Пока нет ни шпионских фотографий, ни подтвержденных технических характеристик такой модели. Поэтому информацию о ее дебюте в январе 2027 года следует воспринимать именно как слухи.

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Prius уже получал агрессивный дизайн в стиле GR

Toyota уже показывала, сколь радикальным может быть спортивный Prius. В 2023 году компания представила концепт Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, посвященный 100-летию знаменитой гонки. Дизайн автомобиля был вдохновлен гоночным прототипом Toyota GR010 Hybrid.

Концепт получил расширенный кузов, карбоновые капот и крышу, большой передний сплиттер и массивные боковые пороги. Задняя часть была еще более агрессивной: Toyota установила дополнительные аэродинамические элементы, вентиляционные отверстия у задних колес, большой спойлер и диффузор. Для серийного Prius GR Sport, очевидно, пришлось отказаться от большинства экстремальных решений.

Получит ли Prius более мощную силовую установку

Именно техническая часть может стать главным отличием будущей спортивной версии. Актуальный Prius предлагается с передним или полным приводом, а также в обычном гибридном и гибридном плагине. Самая мощная версия PHEV использует 2,0-литровый бензиновый двигатель, развивает 220 лошадиных сил и способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды.

Для GR Sport этого может быть достаточно, если Toyota сосредоточится, прежде всего, на шасси, тормозах, управляемости и внешнем оформлении. Но для полноценного GR этого показателя может оказаться маловато.

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