Автомобили. какой марки чаще всего доживают до 400 тысяч километров

Toyota еще раз подтвердила репутацию одного из самых выносливых автопроизводителей в мире. Как сообщает iSeeCars, исследователи проанализировали более 395 миллионов автомобилей и выяснили, что 19,7% машин Toyota имеют прогнозируемые шансы преодолеть не менее 250 тысяч миль, то есть примерно 402 тысячи километров. Для всего авторынка этот показатель составляет всего 5,4%.

Toyota опередила конкурентов в несколько раз

Результат Toyota выглядит особенно внушительно, если перевести американские 250 тысяч миль в привычные для украинского автомобилиста километры. Это более 400 тысяч километров, то есть пробег, который для большинства современных автомобилей уже считается очень серьезным испытанием.

По расчетам iSeeCars, Toyota имеет 19,7% вероятности добиться этого показателя. Средний результат для всех брендов составляет всего 5,4%, поэтому Toyota превышает средний уровень в 3,7 раза.

На втором месте оказался Lexus с результатом 14,4%, а третьим стал Honda с 13,3%. Четвертую позицию заняла Acura, показавшая 9,5%.

То есть первая четверка полностью состоит из японских брендов, причем каждый из них заметно опережает средний результат рынка.

Интересно, что это не первое исследование, показывающее превосходство японских автомобилей по долговечности. Auto24 раньше рассказывал о рейтинге надежности подержанных автомобилей, где Toyota и Lexus тоже оказались среди лидеров.

Авто с самым длинным пробегом № Марк % достижение 400 тыс. км Коэф. к среднему 1 Toyota 19.7% 3.7x 2 Lexus 14.4% 2.7x 3 Honda 13.3% 2.5x 4 Acura 9.5% 1.8x 5 GMC 5.8% 1.1x Overall Average* 5.4% – 6 Мазда 5.3% 1.0x 7 Линкольн 4.7% 0.9x 8 Ram 4.2% 0.8x 9 Форд 4.1% 0.8x 10 Cadillac 3.9% 0.7x 11 Шевроле 3.6% 0.7x 12 Nissan 3.4% 0.6x 13 Tesla 3.3% 0.6x 14 Subaru 2.8% 0.5x 15 Mercedes-Benz 2.6% 0.5x 16 Volvo 2.6% 0.5x 17 INFINITI 2.5% 0.5x 18 Dodge 1.7% 0.3x 19 Volkswagen 1.5% 0.3x 20 Jeep 1.2% 0.2x 21 Kia 0.8% 0.2x 22 Mitsubishi 0.8% 0.2x 23 Hyundai 0.8% 0.2x 24 Chrysler 0.7% 0.1x 25 BMW 0.5% 0.1x 26 Audi 0.5% 0.1x 27 Land Rover 0.4% 0.1x 28 Buick 0.4% 0.1x 29 Porsche 0.3% 0.1x 30 FIAT 0.2% 0x 31 Jaguar 0.0% 0x 32 MINI 0.0% 0x 33 Maserati 0.0% 0x

Японцы заняли первые четыре места

После Toyota, Lexus, Honda и Acura ситуация становится гораздо более интересной. Лучшим неяпонским брендом стала GMC с показателем 5,8%. Это практически соответствует среднему результату всего рынка. Mazda оказалась неподалеку – 5,3%.

Далее показатели уже заметно ниже. Ram имеет 4,2%, Ford – 4,1%, Cadillac – 3,9%, Chevrolet – 3,6%, Nissan – 3,4%, а Tesla – 3,3%.

Для сравнения: Volkswagen получил всего 1,5%, BMW и Audi – по 0,5%, а Porsche – 0,3%.

Самые низкие результаты в исследовании продемонстрировали FIAT с 0,2%, а также Jaguar, MINI и Maserati, для которых прогнозируемая вероятность достижения 250 тысяч миль округлена до нуля.

Разница между Toyota и другими брендами действительно огромна

Если посмотреть не на сам рейтинг, а на соотношение со средним результатом, преимущество Toyota становится еще более заметным.

19,7% против 5,4% означает, что автомобиль Toyota имеет примерно в 3,7 раза более высокую прогнозируемую вероятность добраться до отметки 400 тысяч километров, чем среднестатистическая машина.

У Lexus этот показатель составляет 2,7 среднего значения, у Honda – 2,5, а Acura – 1,8.

Именно поэтому первая четверка так сильно оторвалась от остальных брендов. Пятое место GMC имеет уже всего 5,8%, а все последующие марки не дотягивают до 5%.

Кстати, для Toyota это не первый подобный результат. В предварительном исследовании iSeeCars за 2025 год бренд также возглавил рейтинг, а среди отдельных моделей Toyota вообще доминировала в списке автомобилей, способных добраться до 250 тысяч миль.

У Toyota есть автомобили, которые реально ездят по 500 тысяч километров.

Рейтинг iSeeCars не означает, что каждый Toyota автоматически проедет 400 тысяч километров без ремонта. Речь идет о статистической вероятности достижения определенного пробега, а не о гарантированном ресурсе конкретного автомобиля.

На результат влияют поколение, двигатель, трансмиссия, условия эксплуатации и качество обслуживания.

В то же время, репутация Toyota не возникла на пустом месте. Auto24 уже писал об автомобилях, способных проехать полмиллиона километров, и японские марки традиционно занимают в таких рейтингах большую часть мест.

Есть и конкретные примеры. Старые Toyota Camry, Land Cruiser, 4Runner, Sequoia и некоторые другие модели давно стали известны благодаря огромному ресурсу. Ранее Auto24 разбирал, какие автомобили особенно сложно "убить", и Toyota там тоже была среди главных героев.

Надежность не означает, что машина не будет ломаться

Есть еще один немаловажный момент, особенно для тех, кто ищет подержанный автомобиль.

Даже если конкретная модель имеет отличную статистику долговечности, это не означает, что экземпляр с пробегом 300-400 тысяч километров не будет нуждаться в серьезных вложениях. Подвеска, система охлаждения, кондиционер, электричество, трансмиссия и другие компоненты имеют свой ресурс и постепенно изнашиваются.

Поэтому высокий рейтинг бренда следует воспринимать именно как статистическое преимущество, а не как индульгенцию для любого автомобиля.

Особенно это важно на украинском рынке, где пробег б/у машин нередко корректируют перед продажей. Auto24 исследовал, в каких автомобилях чаще всего скручивают одометр, и Toyota Avensis тогда оказалась среди моделей, чаще всего становившихся жертвами такого мошенничества.

А что с премиальными автомобилями?

С премиумбрендами ситуация оказалась гораздо сложнее.

Среди них безоговорочным лидером является Lexus с 14,4%. Второе место занимает Acura с 9,5%, а дальше следует Lincoln с 4,7% и Cadillac с 3,9%.

Tesla с результатом 3,3% оказалась на пятой позиции среди премиальных брендов, почти вплотную к среднему показателю этой категории, который составляет 3,4%.

А вот дальше показатели резко падают. Mercedes-Benz и Volvo имеют по 2,6%, Infiniti – 2,5%, BMW и Audi – по 0,5%. Porsche получил 0,3%, а для Jaguar и Maserati прогнозируемая вероятность достижения 250 тысяч миль округлена до нуля.

Это не обязательно означает, что дорогие немецкие автомобили "хуже" японских. Сами авторы исследования напоминают, что премиальные машины часто эксплуатируются иначе, в частности, имеют другие средние годовые пробеги. Поэтому прямое сравнение брендов нужно производить с учетом методологии исследования.

Откуда взялись эти цифры

iSeeCars проанализировал данные более 395 миллионов автомобилей. Для каждого автомобиля исследователи учитывали средний пробег в зависимости от возраста, после чего с помощью своей статистической модели рассчитывали вероятность достижения различных пробегов.

Для рейтинга брендов характеристики отдельных моделей и поколений объединяли в общий итог марки, при этом учитывали распространенность конкретных моделей на дорогах. Грузовые автомобили тяжелого класса и модели с недостаточным количеством данных в исследование не включали.