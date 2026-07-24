Toyota отзывает более 5 тысяч новых внедорожников из-за дефекта крепления заднего моста

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Toyota Grand Highlander
По данным компании, обе модели оснащены двумя креплениями задней оси, изготовленными из кованого алюминия. Несмотря на то, что эти компоненты рассчитаны на высокие нагрузки, из-за производственной ошибки со стороны поставщика часть деталей была изготовлена из материала, не соответствующего установленным требованиям прочности, пишет Carscoops. В результате элемент крепления задней подвески к рычагу может сломаться во время эксплуатации, что негативно повлияет на устойчивость автомобиля.
Модели, подпадающие под отзыв
Сервисная кампания охватывает новые автомобили 2026 модельного года, которые были изготовлены на заводе компании в апреле. Всего отзыву подлежат 5408 транспортных средств, среди которых:
- Lexus TX и TX Hybrid: выпущенные в период с 10 по 27 апреля 2026 года;
- Lexus TX Plug-In Hybrid: произведенные с 10 по 21 апреля 2026 года;
- Toyota Grand Highlander и Grand Highlander Hybrid: изготовленные с 10 по 27 апреля 2026 года.
Сроки проведения ремонта
По оценкам специалистов Toyota, бракованные материалы содержатся лишь примерно в 5% от общего количества отзываемых внедорожников (около 270 автомобилей). На данный момент автопроизводитель не получал никаких сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, травмах или гарантийных претензиях, которые были бы связаны с этой неисправностью.
Владельцы автомобилей, подпадающих под действие этой программы, будут официально проинформированы в период с 23 августа по 6 сентября. Им будет предложено обратиться в ближайший дилерский центр, где специалисты проведут бесплатную проверку и, при необходимости, осуществят полную замену крепления заднего моста.
Другие важные кампании по отзыву
- Недавно беспрецедентную сервисную кампанию объявила компания Subaru – более 540 тысяч автомобилей отозвали из-за недостоверной информации на сертификационной наклейке. На ней был указан неверный индекс максимально допустимой нагрузки на заднюю ось.
- Ранее компания Hyundai отозвала почти 100 тысяч автомобилей модели Tucson из-за угрозы внезапного отключения цифровой приборной панели.