Toyota отзывает более 5 тысяч новых внедорожников из-за дефекта крепления заднего моста

По данным компании, обе модели оснащены двумя креплениями задней оси, изготовленными из кованого алюминия. Несмотря на то, что эти компоненты рассчитаны на высокие нагрузки, из-за производственной ошибки со стороны поставщика часть деталей была изготовлена из материала, не соответствующего установленным требованиям прочности, пишет Carscoops. В результате элемент крепления задней подвески к рычагу может сломаться во время эксплуатации, что негативно повлияет на устойчивость автомобиля.

Модели, подпадающие под отзыв

Сервисная кампания охватывает новые автомобили 2026 модельного года, которые были изготовлены на заводе компании в апреле. Всего отзыву подлежат 5408 транспортных средств, среди которых:

Lexus TX и TX Hybrid: выпущенные в период с 10 по 27 апреля 2026 года;

Lexus TX Plug-In Hybrid: произведенные с 10 по 21 апреля 2026 года;

Toyota Grand Highlander и Grand Highlander Hybrid: изготовленные с 10 по 27 апреля 2026 года.

Сроки проведения ремонта

По оценкам специалистов Toyota, бракованные материалы содержатся лишь примерно в 5% от общего количества отзываемых внедорожников (около 270 автомобилей). На данный момент автопроизводитель не получал никаких сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, травмах или гарантийных претензиях, которые были бы связаны с этой неисправностью.

Владельцы автомобилей, подпадающих под действие этой программы, будут официально проинформированы в период с 23 августа по 6 сентября. Им будет предложено обратиться в ближайший дилерский центр, где специалисты проведут бесплатную проверку и, при необходимости, осуществят полную замену крепления заднего моста.

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