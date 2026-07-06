Toyota представила новую внедорожную версию Corolla Cross в стиле Land Cruiser

Новая модификация получила более брутальный дизайн экстерьера, напоминающий оформление легендарных внедорожников Land Cruiser, а также расширенный комплекс систем безопасности, отмечает Carscoops.

Читайте также: Премьер-министр Японии сменила служебный лимузин на роскошный внедорожник Toyota Century

Особенности внедорожного дизайна версии Z Adventure

Специальная версия Corolla Cross Z Adventure визуально существенно отличается от стандартных автомобилей японской линейки. При разработке передней части кроссовера дизайнеры Toyota позаимствовали радиаторную решетку у американской негибридной модификации, добавив уникальный массивный черный молдинг и оригинальную фирменную эмблему.

В список стилистических дополнений новой серии вошли алюминиевые защитные пластины под бамперами, эксклюзивные логотипы, посвященные 60-летию линейки, выбитые на передних крыльях, и комплект 17-дюймовых шестиспицевых легкосплавных колесных дисков с матово-серым покрытием.

Для заказа доступна ограниченная палитра цветов кузова, включающая оттенки Urban Khaki, Platinum White Pearl Mica, Mud Bath и Black Mica. Все варианты обязательно сочетаются с контрастной черной крышей. Для клиентов, желающих придать автомобилю максимально суровый внедорожный облик, предлагается дополнительный пакет Z Adventure.

Он включает крупную белую надпись Toyota на решетке радиатора, выполненную в стиле классических внедорожников Land Cruiser, а также защитное покрытие Meteor Coat для всего неокрашенного пластикового обвеса на бамперах, боковых порогах и колесных арках.

Обновление интерьера и передовые системы безопасности

В салоне кроссовера Corolla Cross Z Adventure установлены сиденья с комбинированной обивкой из синтетической кожи и прочной ткани минерального и черного цветов, украшенные контрастной строчкой. На кожаном руле, рычаге переключения передач и передней приборной панели появились сдержанные декоративные элементы цвета Smoke Silver Metallic.

Параллельно с выпуском юбилейной версии компания Toyota улучшила оснащение и для других старших комплектаций модели, таких как HEV Z и HEV GR Sport. Теперь они по умолчанию имеют подогрев рулевого колеса и расширенный пакет помощи водителю.

Комплекс безопасности пополнился системой мониторинга слепых зон, ассистентом безопасного выхода из автомобиля и панорамным круговым обзором с функцией "прозрачного пола". Также интегрирована система автоматической парковки Toyota Advanced Park, использующая интеллектуальные тормоза, которые распознают окружающие объекты, пешеходов и транспортные средства в перекрестном трафике.

Также интересно: Обновленная Toyota Corolla Cross дебютировала в Украине: какова цена

Технические характеристики

В техническом плане кроссовер не претерпел изменений. На рынке Японии модель предлагается исключительно с самозаряжающейся гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового бензинового двигателя. Переднеприводная версия оснащена ДВС мощностью 97 л.с. и одним электродвигателем мощностью 94 л.с. Полноприводные модификации с системой E-Four дополнительно комплектуются вторым электродвигателем на задней оси, развивающим мощность 40 "лошадей".

Стоимость в Японии