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Toyota представила обновленные Prius и Prius PHEV 2027 модельного года: что изменилось

Японский автопроизводитель официально представил в США обновленный Prius и его подключаемую гибридную версию 2027 модельного года. Однако представленные изменения носят чисто косметический характер и вряд ли смогут существенно помочь компании исправить ситуацию с падением продаж.
Toyota Prius 2027: минимальные обновления и новые цены на гибриды

ФОТО: Toyota|

Toyota Prius

Данила Северенчук
logo17 июля, 14:30
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Как пишет Carscoops, за первые шесть месяцев года американские покупатели приобрели всего 19 518 единиц Prius, что свидетельствует о серьезном падении спроса на 42,3%. Это снижение покупательской активности происходит на фоне роста мировых цен на бензин, вызванного войной в Иране. Поскольку обновление модели 2027 года предусматривает лишь минимальные изменения, автопроизводителю не стоит рассчитывать на значительное улучшение рыночных показателей.

Новые цены и другие изменения в линейке Toyota Prius

В 2027 году Toyota Prius получила лишь несколько нововведений. К ним относятся появление нового чернильного цвета кузова, а также интеграция новой двухзонной системы климат-контроля, которая теперь входит в стандартную комплектацию. Помимо этих незначительных изменений, цена на все версии автомобиля выросла на 205 долларов.

Стартовая стоимость базовой модификации теперь начинается с отметки 28 755 долларов. Повышение цены коснулось всей линейки моделей, включая комплектации LE, XLE, Nightshade и Limited. Полная ценовая структура для линейки Toyota Prius 2027 модельного года выглядит следующим образом:

  • Prius LE: 28 755 долларов
  • Prius LE AWD: 30 155 долларов
  • Prius XLE: 32 200 долларов
  • Prius XLE AWD: 33 600 долларов
  • Prius Nightshade: 33 005 долларов
  • Prius Nightshade AWD: 34 405 долларов
  • Prius Limited: 35 770 долларов
  • Prius Limited AWD: 37 170 долларов

С технической точки зрения автомобиль предлагает проверенные решения. Модель оснащается гибридным 2,0-литровым четырехцилиндровым силовым агрегатом. Версия с передним приводом развивает мощность 145 кВт (197 лошадиных сил). Полноприводный вариант развивает мощность 146 кВт (196 л.с.), а расход топлива составляет до 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

Особенности обновленного Prius Plug-in Hybrid

Для покупателей, которым недостаточно возможностей стандартной модели, предлагается Prius Plug-in Hybrid. Этот вариант полностью повторяет изменения классического гибрида. Цены на все комплектации плагин-гибрида – SE, XSE, Nightshade и XSE Premium – аналогично выросли на 205 долларов по сравнению с прошлым годом и распределились следующим образом:

  • Prius SE: 33 980 долларов
  • Prius XSE: 37 230 долларов
  • Prius Nightshade: 38 000 долларов
  • XSE Premium: 40 675 долларов

Силовая установка PHEV сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, электродвигатели и аккумуляторную батарею емкостью 13,6 кВт-ч. Общая мощность системы составляет 164 кВт (222 лошадиные силы), что обеспечивает автомобилю запас хода исключительно на электрической тяге до 70 километров. После разрядки батареи автомобиль продолжает движение в режиме обычного гибрида с показателем расхода топлива до 4,2 л/100 км в смешанном цикле.

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