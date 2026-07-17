Toyota представила обновленные Prius и Prius PHEV 2027 модельного года: что изменилось

Как пишет Carscoops, за первые шесть месяцев года американские покупатели приобрели всего 19 518 единиц Prius, что свидетельствует о серьезном падении спроса на 42,3%. Это снижение покупательской активности происходит на фоне роста мировых цен на бензин, вызванного войной в Иране. Поскольку обновление модели 2027 года предусматривает лишь минимальные изменения, автопроизводителю не стоит рассчитывать на значительное улучшение рыночных показателей.

Новые цены и другие изменения в линейке Toyota Prius

В 2027 году Toyota Prius получила лишь несколько нововведений. К ним относятся появление нового чернильного цвета кузова, а также интеграция новой двухзонной системы климат-контроля, которая теперь входит в стандартную комплектацию. Помимо этих незначительных изменений, цена на все версии автомобиля выросла на 205 долларов.

Стартовая стоимость базовой модификации теперь начинается с отметки 28 755 долларов. Повышение цены коснулось всей линейки моделей, включая комплектации LE, XLE, Nightshade и Limited. Полная ценовая структура для линейки Toyota Prius 2027 модельного года выглядит следующим образом:

Prius LE: 28 755 долларов

Prius LE AWD: 30 155 долларов

Prius XLE: 32 200 долларов

Prius XLE AWD: 33 600 долларов

Prius Nightshade: 33 005 долларов

Prius Nightshade AWD: 34 405 долларов

Prius Limited: 35 770 долларов

Prius Limited AWD: 37 170 долларов

С технической точки зрения автомобиль предлагает проверенные решения. Модель оснащается гибридным 2,0-литровым четырехцилиндровым силовым агрегатом. Версия с передним приводом развивает мощность 145 кВт (197 лошадиных сил). Полноприводный вариант развивает мощность 146 кВт (196 л.с.), а расход топлива составляет до 4,4 л/100 км в смешанном цикле.

Особенности обновленного Prius Plug-in Hybrid

Для покупателей, которым недостаточно возможностей стандартной модели, предлагается Prius Plug-in Hybrid. Этот вариант полностью повторяет изменения классического гибрида. Цены на все комплектации плагин-гибрида – SE, XSE, Nightshade и XSE Premium – аналогично выросли на 205 долларов по сравнению с прошлым годом и распределились следующим образом:

Prius SE: 33 980 долларов

Prius XSE: 37 230 долларов

Prius Nightshade: 38 000 долларов

XSE Premium: 40 675 долларов

Силовая установка PHEV сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, электродвигатели и аккумуляторную батарею емкостью 13,6 кВт-ч. Общая мощность системы составляет 164 кВт (222 лошадиные силы), что обеспечивает автомобилю запас хода исключительно на электрической тяге до 70 километров. После разрядки батареи автомобиль продолжает движение в режиме обычного гибрида с показателем расхода топлива до 4,2 л/100 км в смешанном цикле.