Toyota продает колеса с мороженым за 86 долларов, чтобы прорекламировать холодильник у Sienna

Новинка представляет собой специальную версию мороженого Graeter's Chip Wheelies. Между двумя двойными шоколадными печеньями находится мороженое со вкусом соленой карамели, а сверху десерт покрыт шоколадной крошкой, пишет Carscoops. Название Salted Caramel Chip Wheels выбрали с автомобильным намеком: у Toyota называют их "самым сладким способом кататься".

Десерты продают упаковками по 12 штук. Каждый из них индивидуально упакован и весит 113 грамм. Стоимость комплекта составляет 86 долларов США, причем доставка оплачивается отдельно. Продажа осуществляется онлайн, а партия доступна только пока остаются запасы.

Для чего Toyota выпустила мороженое

Необычная коллаборация связана с опцией FridgeBox для Toyota Sienna. Это встроенный холодильник, который доступен минивэну в комплектации Platinum. Система имеет режимы охлаждения и замораживания. Второй режим напрямую связан с новой маркетинговой кампанией Toyota: производитель предлагает хранить в FridgeBox мороженое и другие продукты во время семейных поездок.

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Toyota регулярно использует нестандартный маркетинг для продвижения Sienna. Еще в 2010 году компания запустила рекламную кампанию Swagger Wagon, а позже представляла необычные концепты типа Sienna с 60 динамиками, выдвижной крышей и полноценной DJ-зоной.

У Toyota объяснили необычное партнерство

По словам представителя Toyota Оуэна Пикокка, сотрудничество с Graeter's базируется на совместном акценте двух компаний на качестве продукта.

"Великолепные партнерства начинаются с совместной преданности качеству и страсти к созданию наилучшего опыта для тех, кто самый важный. Graeter's привносит такой же уровень заботы и мастерства в свое мороженое, который Toyota привносит в свои автомобили, что делает это сотрудничество естественным", – сказал он.

По его словам, холодильник FridgeBox для Sienna "добавляет интересный, неожиданный способ для семей доставить немного больше удовольствия от путешествия".