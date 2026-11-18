Как сообщает издание Drive со ссылкой на вице-президента по инжинирингу Toyota USA Дона Федерико, будущая модель точно обойдется покупателям дешевле 30 тысяч долларов. Топменеджер отметил, что сумма в 22 тысяч выглядит вполне разумной для такого специфического транспорта.

Конечно, для сегмента классических японских кей-каров это большие деньги, но на современном американском рынке новых грузовиков прайс выглядит выигрышно. К примеру, самый доступный легальный для всех дорог пикап Ford Maverick стартует почти с 30 тысяч долларов, а среднеразмерные модели легко переваливают за отметку в 35 тысяч.

Для кого создали этот мини-пикап

Главный нюанс Scion KEI-01 состоит в том, что он не является полноценной заменой традиционным великанам вроде Chevrolet Silverado. Инженеры Toyota разрабатывали эту машину в основном для закрытой территории: крупных ферм, ранчо или университетских городков.

Чтобы вписаться в федеральные стандарты безопасности тихоходных транспортных средств, максимальную скорость пикапа жестко ограничили. Электроника не позволит разогнаться быстрее 40 км/ч.

Под капотом будет работать крошечный 660-кубовый двигатель, работающий в паре с бесступенчатым вариатором и системой полного привода. Салон предлагает исключительно правое расположение руля, но базовый комфорт здесь: запуск с кнопки, электростеклоподъемники и экран мультимедиа.

В первую очередь, это рабочая лошадка, поэтому кузов получил откидные борта для удобной загрузки. Заявленная грузоподъемность составляет около 300 кг, чего вполне достаточно для ежедневных хозяйственных задач.

Производство и альтернативы

Собирают новинку на заводе Toyota в Индиане, а старт производства запланирован на вторую половину 2027 года. Первоначально компания будет продавать эти машины исключительно корпоративным клиентам для пополнения автопарков.

Между тем, американские водители, которым не нужен целый автопарк новых грузовиков, активно пользуются импортом. Японские кей-траки, которым исполнилось более 25 лет, не подпадают под строгие ограничения для тихоходного транспорта и пользуются бешеным спросом.

Напомним, ранее мы писали, что сегмент бюджетных грузовиков сейчас испытывает настоящий ренессанс. В частности, возрожденный американский бренд REO также готовит к выпуску рамный пикап T4X с ценником от 21500 долларов, который должен составить конкуренцию в нише доступных рабочих авто.