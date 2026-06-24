Toyota RAV4 продается так быстро, что дилеры подсчитывают запасы по часам, а не по дням

Чтобы облегчить ситуацию с дефицитом, компания Toyota в этом месяце начала сборку обновленного RAV4 2026 модельного года на своем заводе в Джорджтауне, штат Кентукки. Однако даже запуск нового конвейера не сможет мгновенно пополнить дилерские стоянки. Покупатели раскупают кроссоверы ещё до их физического поступления в автосалоны.

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Как сообщает издание Automotive News, , в крупном дилерском центре Longo Toyota в Калифорнии своей очереди ожидают более 800 клиентов, несмотря на то, что только за май автосалон смог передать владельцам более 200 экземпляров. Аналогичная ситуация наблюдается и в штате Флорида: в дилерском центре Earl Stewart Toyota все доступные автомобили были распроданы по предварительному заказу ещё до того, как покупатели получили возможность увидеть их вживую.

Руководитель отдела продаж Toyota Деймон Роуз подтвердил сложную ситуацию с поставками. По его словам, спрос на модель настолько высок, что коэффициент оборачиваемости запасов в прошлом месяце достиг отметки в 97,6 процента. По сути, дилеры распродают автомобили практически мгновенно с момента их разгрузки.

Причины дефицита

Руководство Toyota признает, что нехватка машин в значительной степени вызвана внутренними процессами реструктуризации. Компания потратила несколько месяцев на переоборудование своих главных заводов в Японии и Канаде для запуска производства модернизированного гибридного RAV4. На время подготовки сборочных линий объемы выпуска автомобилей были временно ограничены. Такой тщательный подход помог сохранить высокое качество изготовления, но оставил розничные сети без необходимого объема товарных машин.

Для обеспечения надежности обновленного кроссовера перед началом массовых продаж Toyota провела масштабные дорожные испытания ранних серийных экземпляров. Тестовые автомобили в общей сложности проехали более 1 130 000 километров в различных климатических и дорожных условиях по всей стране.

Успех Toyota RAV4