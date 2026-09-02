Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине в августе

По данным Укравтопром, в месяц в Украине реализовали 445 Toyota RAV4. Второе место занял Renault Duster с результатом 298 автомобилей.

В тройку лидеров также вошла Skoda Octavia - 227 проданных авто.

ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине в августе

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Toyota RAV4 - 445 ед. Renault Duster - 298 ед. Skoda Octavia - 227 ед. Hyundai Tucson - 204 ед. Skoda Kodiaq - 180 ед. Toyota Camry - 180 ед. Toyota Land Cruiser Prado - 154 ед. Toyota Yaris Cross - 154 ед. BYD Sea Lion 06 - 132 ед. Mazda CX-5 - 120 ед.

Таким образом, в августовском рейтинге доминируют кроссоверы и SUV. Сразу несколько моделей Toyota вошли в десятку самых популярных, а BYD Sea Lion 06 стал единственным электромобилем в рейтинге.