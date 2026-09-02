Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине в августе

Toyota RAV4
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По данным Укравтопром, в месяц в Украине реализовали 445 Toyota RAV4. Второе место занял Renault Duster с результатом 298 автомобилей.
В тройку лидеров также вошла Skoda Octavia - 227 проданных авто.
ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине в августе
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- Toyota RAV4 - 445 ед.
- Renault Duster - 298 ед.
- Skoda Octavia - 227 ед.
- Hyundai Tucson - 204 ед.
- Skoda Kodiaq - 180 ед.
- Toyota Camry - 180 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 154 ед.
- Toyota Yaris Cross - 154 ед.
- BYD Sea Lion 06 - 132 ед.
- Mazda CX-5 - 120 ед.
Таким образом, в августовском рейтинге доминируют кроссоверы и SUV. Сразу несколько моделей Toyota вошли в десятку самых популярных, а BYD Sea Lion 06 стал единственным электромобилем в рейтинге.