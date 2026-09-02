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Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных новых автомобилей в Украине в августе

В августе украинцы приобрели около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью луны стал кроссовер Toyota RAV4.
Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных авто

Toyota RAV4

Евгений Гудущан
logo2 сентября, 10:45
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По данным Укравтопром, в месяц в Украине реализовали 445 Toyota RAV4. Второе место занял Renault Duster с результатом 298 автомобилей.

В тройку лидеров также вошла Skoda Octavia - 227 проданных авто.

ТОП-10 самых популярных новых авто в Украине в августе

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  1. Toyota RAV4 - 445 ед.
  2. Renault Duster - 298 ед.
  3. Skoda Octavia - 227 ед.
  4. Hyundai Tucson - 204 ед.
  5. Skoda Kodiaq - 180 ед.
  6. Toyota Camry - 180 ед.
  7. Toyota Land Cruiser Prado - 154 ед.
  8. Toyota Yaris Cross - 154 ед.
  9. BYD Sea Lion 06 - 132 ед.
  10. Mazda CX-5 - 120 ед.

Таким образом, в августовском рейтинге доминируют кроссоверы и SUV. Сразу несколько моделей Toyota вошли в десятку самых популярных, а BYD Sea Lion 06 стал единственным электромобилем в рейтинге.

#Новости #Aвтобизнес