Toyota резко снижает цены на новый bZ Woodland сразу после старта продаж в США

Кроссовер получил пакет бонусов на сумму до 6500 долларов США. Эти стимулы непосредственно снижают итоговую стоимость автомобиля или уменьшают ежемесячные платежи, что особенно важно на фоне роста цен на электромобили, отмечает Auto24.

По информации Carscoops, покупателям доступны сразу несколько вариантов выгоды:

денежная скидка 5000 долларов США на покупку;

до 6500 долларов США выгоды при оформлении лизинга;

финансирование под 0% годовых до 72 месяцев с кэшбеком 3500 долларов США.

Почему Toyota вынуждена действовать быстро

Електрокросовер выходил на рынок с расчетом на государственные налоговые льготы для электромобилей, однако на момент запуска они уже не действовали. В результате стартовая цена от 46 750 долларов оказалась менее привлекательной для покупателей.

К тому же на рынке есть почти идентичный по концепции конкурент - Subaru Trailseeker, который даже без скидок стартует примерно от 39 995 долларов. Это создает дополнительное давление на позиции Toyota в сегменте электрических кроссоверов среднего класса.

Как работают новые стимулы

Финансовые предложения имеют четкую практическую выгоду для покупателей. Денежная скидка фактически уменьшает цену автомобиля или сумму кредита. Лизинговое предложение снижает капитализированную стоимость, что ведет к более низким ежемесячным платежам.

В то же время финансирование под 0% годовых позволяет избежать переплаты за пользование кредитом. Все программы ограничены по времени и действуют до начала марта, что подталкивает потенциальных клиентов к быстрому решению.

Конкуренция в сегменте электрокроссоверов растет

Несмотря на значительные бонусы, Toyota bZ Woodland остается дороже своего технически родственного конкурента от Subaru. Поэтому ключевыми аргументами в пользу японской новинки могут стать брендовая лояльность, дилерская сеть и уровень оснащения.

Ранние скидки также демонстрируют общую тенденцию рынка: даже новые электромобили все чаще нуждаются в финансовых стимулах, чтобы поддерживать спрос.