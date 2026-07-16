Toyota резко увеличила продажи электромобилей в Европе: почему компания по-прежнему верит в гибриды

Об этом сообщила Toyota Motor Europe, , обнародовав результаты продаж за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев компания реализовала в Европе 633 617 автомобилей, а продажи электромобилей (BEV) выросли на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Электрифицированные модели уже составляют 87% продаж

По данным Toyota Motor Europe, 87% всех проданных автомобилей марок Toyota и Lexus в настоящее время оснащены электрифицированной силовой установкой. К этой категории компания относит классические гибриды (HEV), плагин-гибриды (PHEV), электромобили (BEV) и модели на водородных топливных элементах.

В то же время доля чисто электрических автомобилей пока остается относительно небольшой – всего 11% от общего объема продаж. Это свидетельствует о том, что основной движущей силой электрификации для Toyota остаются именно гибридные модели.

Гибриды остаются основой стратегии Toyota

В отличие от многих конкурентов, которые несколько лет назад сделали ставку исключительно на электромобили, Toyota продолжает придерживаться концепции мультиплатформенного развития.

Компания неоднократно заявляла, что не существует единого универсального решения для всех рынков. Именно поэтому параллельно развиваются классические гибриды, плагин-гибриды, электромобили и автомобили на водородных топливных элементах.

Исполнительный вице-президент Toyota Motor Europe по продажам Тилль Конрад подчеркнул, что компания наблюдает высокий спрос как на гибриды, так и на электромобили. По его мнению, быстрое сокращение выбросов CO₂ возможно только тогда, когда покупателям доступен широкий выбор низкоуглеродных технологий, а не только автомобили на аккумуляторном питании.

Фактически Toyota в очередной раз подтвердила свою позицию, которую годами критиковали сторонники полной электрификации. Компания считает, что во многих странах именно гибриды позволяют быстрее сокращать общие выбросы, ведь они не требуют развитой зарядной инфраструктуры и остаются более доступными для большинства покупателей.

Спрос на электромобили тоже быстро растет

Несмотря на акцент на гибридах, продажи моделей Toyota на аккумуляторных батареях демонстрируют рекордные темпы.

За первое полугодие компания реализовала 62 412 электромобилей Toyota – на 125% больше, чем в прошлом году. Основными драйверами стали кроссоверы bZ4X, новый Toyota C-HR+, Urban Cruiser и универсал bZ4X Touring.

В премиальном бренде Lexus продажи электрического кроссовера RZ также выросли на 43%.

Toyota bZ4X Touring 2026. Фото Toyota

Самыми популярными остаются именно гибриды

Несмотря на успех электромобилей, наибольшие продажи Toyota в Европе обеспечивают традиционные гибридные модели.

Лидером стал Yaris Cross Hybrid с результатом более 107 тысяч автомобилей. Далее следуют Yaris Hybrid, семейство Corolla Hybrid, а также Toyota C-HR Hybrid и Plug-in Hybrid.

Именно эти модели составляют основу продаж компании и позволяют Toyota оставаться вторым по объемам продаж брендом легковых автомобилей в Европе.

Что это означает для Украины

Для украинского рынка стратегия Toyota имеет особое значение. Спрос на электромобили в стране продолжает расти, однако развитие зарядной инфраструктуры остается неравномерным, особенно за пределами крупных городов.

В таких условиях именно гибридные автомобили могут оставаться наиболее универсальным выбором еще много лет. Они позволяют существенно сократить расход топлива без зависимости от зарядных станций, что особенно актуально для междугородних поездок.

Не случайно и в Украине самыми популярными моделями Toyota остаются именно гибридные версии Corolla, RAV4, C-HR и Yaris Cross, , тогда как полностью электрический bZ4X пока занимает значительно более скромную долю продаж.

Таким образом, результаты первого полугодия 2026 года подтверждают: даже несмотря на стремительный рост продаж электромобилей, Toyota не отказывается от своей многолетней философии. Компания считает, что будущее авторынка заключается не в одной технологии, а в сочетании различных типов силовых установок, среди которых гибриды еще долго будут играть ключевую роль.