Toyota создала новый 1,5-литровый гибрид: расход горючего должен существенно снизиться

О новой силовой установке официально сообщила Toyota Motor Europe. При этом в этот раз компания не адаптировала существующий бензиновый мотор под гибрид, а разработала двигатель, электромоторы, инвертор и блок управления как единую систему специально для электрифицированных автомобилей.

Новый 1,5-литровый мотор должен заменить нынешние 1,5 и 1,8 л.

Основой новой системы станет полностью новый четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л. Toyota готовит сразу две его версии – атмосферную и беспокоенную.

Особо интересно, что атмосферный вариант рассчитан на диапазон мощности, который сегодня перекрывают сразу два агрегата Toyota: 1,8-литровый мотор в составе гибридных систем и нынешний трехцилиндровый двигатель 1,5 л.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

То есть, новый агрегат может постепенно заменить несколько нынешних силовых установок, хотя конкретный список моделей Toyota пока не называет.

На этом фоне особенно интересно смотрится будущее Corolla. Auto24 уже писал о следующем поколении Toyota Corolla, для которого также ожидается новая 1,5-литровая гибридная установка. Впрочем, официально Toyota пока не подтверждает, какая модель первой получит новый силовой агрегат.

Гибрид станет компактнее

Новая система будет отличаться не только меньшим двигателем. Toyota параллельно разработала более легкие и компактные электромоторы, блоки управления мощностью и инверторы.

По замыслу инженеров, более плотная компоновка должна уменьшить потери энергии и одновременно освободить больше места под капотом. Это даст дизайнерам больше свободы при создании кузова, ведь автомобилю уже не понадобится столь высокий передок лишь для того, чтобы разместить традиционный двигатель и гибридные компоненты.

Toyota прямо говорит о возможности делать более низкую линию капота и более обтекаемые пропорции кузова, что дополнительно поможет уменьшить аэродинамическое сопротивление.

Расход горючего должен снизиться более чем на 15%

Главным практическим преимуществом новой системы должна стать экономичность. Toyota ставит целью улучшить топливную эффективность более чем на 15% по сравнению с нынешними установками.

Этот результат планируется получить сразу несколькими путями: уменьшить механическое трение в двигателе, лучше управлять температурным режимом, сократить электрические потери и улучшить аэродинамику самих автомобилей.

При этом компания пока не называет конкретный расход в литрах на 100 км, ведь она будет зависеть от модели, массы, кузова и конкретной версии силовой установки.

Одна платформа для гибрида, plug-in и электромобиля

Еще более важное изменение касается самой архитектуры автомобилей. Новый гибрид Toyota разрабатывает параллельно так называемой multi-pathway platform, которая должна быть общей для электромобилей, plug-in гибридов и обычных полных гибридов.

Идея состоит в том, чтобы одна базовая конструкция кузова и шасси могла получать разные силовые установки без серьезного компромисса для салона, багажника или внешних пропорций.

При этом Toyota подчеркивает, что платформа изначально создается так, чтобы не усугублять характеристики полностью электрической версии. Гибридный двигатель будет просто интегрироваться в ту же архитектуру благодаря более компактному силовому модулю.

Toyota хочет быстро менять производство в зависимости от спроса

Для самой компании общая архитектура имеет не только технический, но и финансовый смысл. Если HEV, PHEV и BEV используют значительное количество общих деталей и производственных процессов, затраты на разработку можно распределить между большими объемами производства.

Еще более важно, что заводы смогут легче изменять соотношение различных силовых установок в зависимости от спроса. Если в одном регионе лучше продаются гибриды, в другом быстрее растет спрос на электромобили, производство можно будет корректировать без полной перестройки платформы.

Именно эту логику Toyota называет multi-pathway approach – вместо ставки только на один тип силовой установки компания хочет одновременно развивать электромобили, plug-in гибриды, обычные гибриды и другие низкоуглеродистые решения.

Гибриды Toyota никуда не исчезают

Новый проект хорошо показывает, что Toyota не намерена отказываться от гибридов даже на фоне активного развития электромобилей.

Напротив, компания планирует сделать гибридную систему более компактной, экономной и более дешевой в производстве, чтобы использовать ее еще шире.

Для Украины подобная стратегия особенно интересна, ведь Toyota остается одним из главных брендов на рынке гибридных автомобилей. Auto24 анализировал продажи гибридов во втором квартале 2026 года, где Toyota RAV4 стал самым популярным новым гибридом, а Yaris Cross занял второе место.

По итогам первого полугодия Toyota также оставалась лидером нового гибридного сегмента: RAV4 получил 1770 регистраций, а Yaris Cross – 511.

Гибридизация распространяется даже на крупные Toyota

Причем электрификация Toyota уже давно не ограничивается Prius, Corolla или компактными кроссоверами.

В октябре в Украине стартовали заказы на Toyota Land Cruiser 300 Hybrid мощностью 464 л., где электромотор помогает большому 3,5-литровому турбодвигателю.

Новый Hilux также получил электрифицированную силовую установку, хотя в его случае речь идет о более простой 48-вольтовой системе. Auto24 писал об украинской версии нового Hilux с дизельным mild hybrid.

То есть Toyota постепенно распространяет электрификацию от компактных легковушек до больших внедорожников и пикапов, а новая 1,5-литровая система должна стать следующим шагом именно для массовых моделей.

Новый двигатель рассчитывают и на альтернативное горючее

Еще одна интересная деталь официального релиза состоит в том, что новые двигатели разрабатываются с возможностью использования возобновляемого и углеродно-нейтрального горючего.

Toyota считает, что высокоэффективные двигатели внутреннего сгорания еще долго могут помогать уменьшать выбросы, особенно в регионах, где электромобили развиваются медленнее или зарядная инфраструктура остается недостаточной.

При этом компания не отказывается от электромобилей или водородных технологий, а пытается параллельно развивать несколько направлений.

Что это значит для будущих Toyota

Самая интересная часть новой системы заключается даже не в самом 1,5-литровом двигателе, а в том, что Toyota пытается убрать жесткое разделение между "гибридной платформой" и "электрической платформой".

Если замысел сработает, одна и та же будущая модель сможет иметь полностью электрическую, plug-in гибридную или обычную гибридную версию, не изменяя пропорции кузова и внутреннее пространство.

Для покупателя это будет означать больший выбор силовых установок, а для Toyota - возможность реагировать быстрее на то, что именно покупают в конкретной стране.

Пока производитель не называет ни первой серийной модели, ни точной даты запуска новой системы. Однако сам масштаб проекта показывает, что нынешние 1,5- и 1,8-литровые гибриды Toyota уже получили преемника, который должен стать одной из ключевых силовых установок будущего модельного ряда.