Toyota впервые будет делать электромобиль в Китае: новый Lexus будет производиться в Шанхае

О создании нового предприятия Toyota официально сообщила еще в конце 2025 года. По плану японского автопроизводителя производство Lexus BEV в Шанхае должно стартовать с 2027 года, а начальная мощность предприятия составит около 100 тысяч автомобилей в год.

Lexus впервые будет производиться в Китае без японского конвейера

Для Toyota это достаточно символический шаг. Компания традиционно разрабатывала ключевые технологии и модели в Японии, а затем уже распространяла их на другие рынки.

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Теперь логика меняется. Новый Lexus будут создавать и производить в Китае, причем китайская команда будет активно участвовать в разработке автомобиля. Об этом сообщило издание Nikkei Asia. Toyota прямо объясняет это желанием лучше отвечать потребностям местных покупателей.

Китай сегодня является одним из важнейших рынков для электромобилей, а местные производители задают темп не только по количеству моделей, но и по скорости их разработки.

Toyota уже адаптирует свою стратегию под эти условия. Ранее Auto24 писал, что новые электрические Toyota получат технологии Huawei и Xiaomi, а компания планирует использовать искусственный интеллект в разработке, производстве, контроле качества и логистике.

Производство стартует с 2027 года

Новое предприятие Toyota в Шанхае будет ориентировано не просто на сборку автомобилей. Компания создает отдельную структуру по разработке и производству электромобилей и батарей под брендом Lexus.

На старте планируется около 1000 рабочих мест, а производственная мощность составит около 100 тысяч автомобилей в год. Когда завод выйдет на заявленную мощность, он сможет производить более 8 тысяч автомобилей в месяц.

При этом Toyota пока не раскрывает название будущей модели, ее характеристики и цены.

Новый Lexus получит технологию gigacasting

Одной из основных технологических особенностей будущей модели станет gigacasting. Простыми словами вместо изготовления большого количества отдельных деталей кузова их пытаются объединить в значительно большие элементы, которые отливаются как одна деталь.

Такой подход позволяет сократить количество деталей и сварочных операций, упростить производственный процесс и потенциально снизить массу кузова.

Toyota уже рассматривает gigacasting как один из ключевых способов удешевления производства электромобилей. Компания заявляла, что интеграция больших элементов кузова поможет снизить затраты на разработку автомобилей и производственное оборудование.

Китайский Lexus станет еще и своеобразным полигоном для новой производственной философии Toyota.

Toyota уже продает в Китае электромобили с китайскими технологиями

Японский автопроизводитель не начинает электрическое наступление в Китае с нуля. У Toyota уже есть несколько моделей на электротяге.

В частности, компания продает Toyota bZ5, использующий аккумулятор BYD Blade. Auto24 ранее рассказывал, что новый Toyota bZ5 в Китае стоит дешевле некоторых подержанных Corolla. Запас хода этой модели по китайскому циклу CLTC заявлен на уровне до 630 км.

Toyota также представила в Китае bZ7, разработанный с участием GAC и китайского центра исследований и разработок Toyota. Компания прямо называет Китай одним из самых передовых рынков по уровню электрификации.

То есть новый Lexus будет следующим шагом в этом процессе, но уже в гораздо более дорогом сегменте.

Lexus тоже быстро переходит на электротягу

Сам бренд Lexus в последние годы заметно ускорил электрификацию. В 2025 году компания представила новое поколение ES в Шанхае, причем модель доступна как с гибридной, так и полностью электрической силовой установкой.

А в 2026 году Lexus представил трехрядный электрический SUV TZ. Модель имеет полный привод и батареи емкостью 76,96 и 95,82 кВтч.

Интересно, что нынешние электрические Lexus все еще в значительной степени опираются на глобальные производственные мощности Toyota. К примеру, новый ES для американского рынка производят в Японии.

Новый китайский Lexus станет принципиально иным случаем: его не просто будут продавать в Китае, а разрабатывать и производить прямо там.

Китай заставляет Toyota меняться быстрее

Для Toyota это решение имеет не только производственный, но и стратегический смысл.

Конкуренция на китайском рынке электромобилей стала настолько жесткой, что традиционный японский подход "разработали в Японии – потом адаптирован для мира" уже может быть недостаточно.

Местные производители запускают новые модели гораздо быстрее, активно используют китайскую электронику и программное обеспечение и постоянно обновляют модельный ряд. Auto24 уже писал о том, как китайские производители фактически изменяют правила автомобильного рынка, заставляя даже таких консервативных производителей, как Toyota, активнее сотрудничать с местными технологическими компаниями.

На этом фоне китайский Lexus смотрится уже не просто как очередная новинка. Toyota фактически переносит часть центра принятия решений поближе к рынку, где электромобильная конкуренция сейчас одна из самых жестких в мире.

И это может являться главной особенностью будущей модели. Lexus, родившийся в Китае, будет создан не по принципу "японский автомобиль для китайского рынка", а как автомобиль, разработанный в Китае именно для китайского покупателя. Если эксперимент окажется успешным, то такой подход вполне может распространиться и на другие рынки Toyota.