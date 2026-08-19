Toyota выпустила юбилейную версию Corolla к 60-летию модели

Эксклюзивная версия предлагается в цветах Ice Cap или Supersonic Red, причем последний оттенок уникален для этой серии. Автомобиль получил двухцветные 18-дюймовые колесные диски и наклейки "60th Anniversary" на задней двери вместо стандартной эмблемы SE. Общий тираж юбилейного издания ограничен 2500 экземпляров, а поступление к дилерам запланировано на начало следующего года, пишет Carscoops.

Оснащение интерьера и технические характеристики

В салоне спецверсии установлены черно-красные спортивные сиденья, 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы Toyota, а также брендированные коврики и накладки на пороги. Седан доступен с гибридной системой, использующей 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 140 лошадиных сил или с 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 171 л.с. и 205 Нм крутящего момента.

Стоимость и комплектации на рынке

Стандартная версия Corolla поступит в продажу уже этой осенью по начальной цене от 23 325 долларов США, что на 200 долларов дороже предыдущей модели.

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Цены на основные комплектации распределились следующим образом:

Corolla LE – $23,325;

Corolla SE – $25,765;

Corolla XSE – $29,040;

Corolla Hybrid LE – $25,175;

Corolla Hybrid SE – $27,615;

Corolla Hybrid XLE – $29,540;

Corolla Hybrid LE AWD – $26,575;

Corolla Hybrid SE AWD – $29,015.

Официальную стоимость юбилейной версии 60th Anniversary Special Edition компания объявит поближе к старту продаж.