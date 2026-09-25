Что тестируют в городе будущего Toyota Woven City

В тестировании принимают участие около 160 человек из примерно 80 домохозяйств. Их называют Weavers. Среди участников есть жители города Сусоно, где расположен Woven City, а также соседних муниципалитетов. Компании-участники, которых Toyota называет Inventors, тестируют свои продукты и сервисы, получают отзывы от Weavers и усовершенствуют решения по принципу Kaizen, то есть постоянного улучшения.

В Woven City тестируют роботов и системы безопасности

Одним из примеров таких проектов стала интегрированная система ANZEN, разработанная Woven by Toyota. Ее испытания уже проводятся в Woven City. В рамках недавнего соглашения между Woven by Toyota и администрацией префектуры Сидзуока тестирование системы планируется расширить за пределы города в течение 2026 финансового года.

Для этого соответствующие устройства установят на служебных автомобилях префектуры правительства, после чего будут собирать данные. Еще одно направление связано с домашними работами. AI Robot Association (AIRoA) вместе с жителями Woven City тестирует роботизированные устройства, которые помогают в повседневных задачах, в частности убирают и переносят предметы. На 24 сентября работы были установлены в 11 домохозяйствах, где с ними уже протестировали более 1000 различных задач.

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В городе исследуют влияние кофе на концентрацию

В Woven City также проводятся проекты, связанные с анализом поведения людей. Компания UCC Japan, управляющая кафе UESHIMA COFFEE LOUNGE в Woven City, разработала метод визуализации более 300 параметров поведения участников POC в виде графиков. Следующим этапом станет использование этой технологии для исследования того, как разные виды кофе влияют на уровень концентрации человека.

Toyota развивает AI Vision Engine

Woven by Toyota также готовит масштабное обновление собственной системы Woven City AI Vision Engine. Версию 2.0 планируют представить до конца 2026 года. В настоящее время AI Vision Engine используется в интегрированной системе ANZEN и проекте UCC Japan. Новая версия сможет не только описывать события в реальном мире на естественном языке, но и анализировать причины их возникновения. Кроме того, система получит возможность распознавать конкретные действия людей и мобильных технологий видео.

По данным Woven by Toyota, текущая версия AI Vision Engine продемонстрировала один из лучших результатов в мире в одном из бенчмарков моделей компьютерного зрения и языка. Версия 2.0, по результатам внутреннего тестирования компании, показала лучшие результаты в мире более чем в 10 тестах, включая оценивающих способность систем к рассуждению.

Компания уточняет, что оценка проводилась во внутренней тестовой среде Woven by Toyota по методикам и стандартам таких бенчмарков, как MVBench, CaST-Bench и GroundingME.

Количество компаний в Woven City выросло до 31

Сообщество Inventors, которое является основой концепции Kakezan, продолжает расширяться. К Woven City присоединились семь новых компаний, в результате чего общее количество Inventors достигло 31.

Четыре из них стали победителями акселерационной программы Toyota Woven City Challenge – Hack the Mobility: Aerial Base, Aillis, JOYCLE и NationX. Aerial Base будет тестировать использование дронов для аэрофотосъемки, инспекции, измерений и логистики, а также новые способы доставки с помощью специальных контейнеров.

Aillis сосредоточится на испытании технологий искусственного интеллекта в медицине и концепции медицины 2030 года. JOYCLE будет исследовать городскую инфраструктуру для превращения отходов в ресурсы без необходимости их транспортировки или сжигания.

NationX будет работать над платформой для принятия решений на основе ИИ, объединяющей данные о жителях, городской инфраструктуре и других параметрах для поиска оптимальных решений на уровне всего города. Еще тремя новыми Inventors стали Chubu Electric Power Miraiz, Daihatsu Motor и Hitachi Construction Machinery.

Chubu Electric Power Miraiz будет тестировать сервисы управления спросом на электроэнергию. Daihatsu будет работать над платформой мобильных и энергетических сервисов на базе микросетей. Hitachi Construction Machinery будет исследовать концепцию строительных площадок будущего.

В Woven City началось строительство второй фазы

В сентябре 2026 года Toyota начала строительство второй фазы Woven City. Подготовительные работы уже завершены, а завершить строительство планируется к концу ноября 2028 года. Вторая фаза рассчитана примерно на 600 жителей и должна ускорить реализацию новых POC, дополняя первую часть города.

Общая территория Woven City в перспективе должна вмещать около 2000 человек. Первая фаза занимает примерно 47 000 кв. м, в то время как площадь второй будет составлять около 52 000 кв. м.

Woven City открывается для посетителей

С 1 октября Toyota начнет принимать заявки на посещение Woven City от широкой публики в Японии. Первые посещения начались в сентябре для жителей префектуры Сидзуока. Теперь программа расширяется по всей Японии. Отдельно Toyota в августе производила набор новых жителей из префектуры Сидзуока. Компания получила более 1000 заявок. Ожидается, что около 25 домохозяйств переедут в Woven City примерно в марте 2027 года.