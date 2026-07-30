Пьяный тракторист хотел сбежать от полиции: что получилось в итоге

ФОТО: полиция Лодзи|
Тихая сельская дорога в Польше к требованиям ПДД оказалась слишком чувствительной
Именно так патрульному экипажу обернулась попытка выяснить причину отсутствия на тракторе регистрационного номера. Однако полицейские все же решили установить причину и без спешки догнали мчавшийся на максимальной скорости тихоходный транспорт.
Как говорится в релизе полиции Лодзи, патруль догнал беглеца, перекрыл трактору путь и заставил его остановиться.
Алкотестер "сдался"
Офицеры ощутили от водителя сильный запах алкоголя. Но стандартный алкотестер не смог измерить степень опьянения тракториста – он оказался выше технического предела прибора.
Как это ни странно звучит, но в алкотестере полиции не хватило шкалы, чтобы определить уровень алкоголя. Мужчину пришлось везти в больницу для лабораторного анализа.
Проблема не ходит одна
Вот тут наступила черная полоса, потому что на том неприятности для тракториста не завершились. В ходе дознания выяснились и другие проблемы.
На этом этапе патрульные узнали, что нетрезвый мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а трактор вообще не был никогда зарегистрирован.
Обвинение будет многогранным
Таким образом, 57-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за невыполнение требования об остановке транспортного средства.
Кроме этого, ему придется отвечать за управление в состоянии опьянения (если это подтвердит анализ крови), управление без водительского удостоверения и эксплуатацию незарегистрированного транспортного средства.
И это еще не сделали технического осмотра трактора, который может иметь неудовлетворительное техническое состояние.