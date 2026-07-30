Пьяный тракторист хотел сбежать от полиции: что получилось в итоге

Именно так патрульному экипажу обернулась попытка выяснить причину отсутствия на тракторе регистрационного номера. Однако полицейские все же решили установить причину и без спешки догнали мчавшийся на максимальной скорости тихоходный транспорт.

Как говорится в релизе полиции Лодзи, патруль догнал беглеца, перекрыл трактору путь и заставил его остановиться.

Алкотестер "сдался"

Офицеры ощутили от водителя сильный запах алкоголя. Но стандартный алкотестер не смог измерить степень опьянения тракториста – он оказался выше технического предела прибора.

Как это ни странно звучит, но в алкотестере полиции не хватило шкалы, чтобы определить уровень алкоголя. Мужчину пришлось везти в больницу для лабораторного анализа.

Проблема не ходит одна

Вот тут наступила черная полоса, потому что на том неприятности для тракториста не завершились. В ходе дознания выяснились и другие проблемы.

На этом этапе патрульные узнали, что нетрезвый мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а трактор вообще не был никогда зарегистрирован.

Обвинение будет многогранным

Таким образом, 57-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за невыполнение требования об остановке транспортного средства.

Кроме этого, ему придется отвечать за управление в состоянии опьянения (если это подтвердит анализ крови), управление без водительского удостоверения и эксплуатацию незарегистрированного транспортного средства.

И это еще не сделали технического осмотра трактора, который может иметь неудовлетворительное техническое состояние.