Трактор на 830 сил и прицепной агрегат на 65 метров ширины: как работает самая большая в мире сеялка

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Здесь даже на 23 сантиметра больше до заявленных 65 метров ширины
Как сообщает издание Agrarheute, погоня за эффективностью заставляет аграриев из Нового Южного Уэльса искать нестандартные технические решения.
Территория вокруг города Мори славится плодородными черноземами, где выращивают хлопок и зерновые, поэтому скорость обработки огромных площадей здесь имеет критическое значение.
Классика посева удвоили в ширине
Один из местных фермеров решил не размениваться по пустякам и просто соединил две массивные пневматические сеялки в единый агрегат. В результате получилась конструкция с двумя прицепными бункерами для семян, которую тянет шарнирно-сочлененный гусеничный трактор John Deere.
Мощность этого монстра достигает 830 лошадиных сил, что вполне оправдано для таких масштабов. В социальных сетях владельцы заявляют, что комплекс способен покрывать 1,4 гектара в минуту, превращая изнурительную посевную в скорый марш-бросок.
Логистика и реальные цифры
Это означает, что в одну минуту агрегат проходит площадь, соизмеримую с несколькими футбольными полями. В это мало верится. Эксперты сразу обратили внимание на слабые места такого подхода.
При такой безумной пропускной способности головной болью становится логистика семян, ведь непрерывный подвоз и загрузка огромных бункеров может свести на нет всю экономию времени.
К тому же остается открытым вопрос транспортировки. Как именно этот 65-метровый автопоезд передвигается по дорогам общего пользования между полями, владельцы пока не разглашают.
Следует заявленные в соцсетях цифры следует воспринимать осторожно. Специалисты также сделали собственные подсчеты по заявленной скорости.
Чтобы действительно засевать 1,4 гектара в минуту, трактор должен лететь полем со скоростью 13,5 км/ч, что для такой массы и ширины захвата выглядит слишком оптимистично.
Прописанная производителем операционная скорость пневматической сеялки Zells (ширина захвата 214 футов/65,23 метра) примерно в два раза меньше. Хотя все может быть...
Предшественники и рекорды прошлых лет
Следует отметить, что это не первый подобный эксперимент на австралийских землях. Еще в 2019 году фермер Гев Зелл вывел на поля севера штата аналогичную 65-метровую пневматическую сеялку, чтобы засеять озимые культуры на участках, простаивавших из-за засухи с 2016 года.
Тогда гиганта тянул кастомный трактор Baldwin DP600, двигатель которого раскачали до тех же 800 – 830 лошадиных сил. В реальных условиях этот комплекс двигался со скоростью около 8 км/ч, стабильно обрабатывая один гектар в минуту.
Даже при таких, более реалистичных показателях, производительность поражает воображение. В световой 18-часовой день подобный агрегат способен засеять более 1000 гектаров поля, что делает его одним из самых эффективных инструментов в мировом агробизнесе.