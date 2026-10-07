Трактор на 830 сил и прицепной агрегат на 65 метров ширины: как работает самая большая в мире сеялка

Как сообщает издание Agrarheute, погоня за эффективностью заставляет аграриев из Нового Южного Уэльса искать нестандартные технические решения.

Территория вокруг города Мори славится плодородными черноземами, где выращивают хлопок и зерновые, поэтому скорость обработки огромных площадей здесь имеет критическое значение.

Классика посева удвоили в ширине

Один из местных фермеров решил не размениваться по пустякам и просто соединил две массивные пневматические сеялки в единый агрегат. В результате получилась конструкция с двумя прицепными бункерами для семян, которую тянет шарнирно-сочлененный гусеничный трактор John Deere.

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Мощность этого монстра достигает 830 лошадиных сил, что вполне оправдано для таких масштабов. В социальных сетях владельцы заявляют, что комплекс способен покрывать 1,4 гектара в минуту, превращая изнурительную посевную в скорый марш-бросок.

Логистика и реальные цифры

Это означает, что в одну минуту агрегат проходит площадь, соизмеримую с несколькими футбольными полями. В это мало верится. Эксперты сразу обратили внимание на слабые места такого подхода.

При такой безумной пропускной способности головной болью становится логистика семян, ведь непрерывный подвоз и загрузка огромных бункеров может свести на нет всю экономию времени.

К тому же остается открытым вопрос транспортировки. Как именно этот 65-метровый автопоезд передвигается по дорогам общего пользования между полями, владельцы пока не разглашают.

Следует заявленные в соцсетях цифры следует воспринимать осторожно. Специалисты также сделали собственные подсчеты по заявленной скорости.

Чтобы действительно засевать 1,4 гектара в минуту, трактор должен лететь полем со скоростью 13,5 км/ч, что для такой массы и ширины захвата выглядит слишком оптимистично.

Прописанная производителем операционная скорость пневматической сеялки Zells (ширина захвата 214 футов/65,23 метра) примерно в два раза меньше. Хотя все может быть...

Предшественники и рекорды прошлых лет

Следует отметить, что это не первый подобный эксперимент на австралийских землях. Еще в 2019 году фермер Гев Зелл вывел на поля севера штата аналогичную 65-метровую пневматическую сеялку, чтобы засеять озимые культуры на участках, простаивавших из-за засухи с 2016 года.

Тогда гиганта тянул кастомный трактор Baldwin DP600, двигатель которого раскачали до тех же 800 – 830 лошадиных сил. В реальных условиях этот комплекс двигался со скоростью около 8 км/ч, стабильно обрабатывая один гектар в минуту.

Даже при таких, более реалистичных показателях, производительность поражает воображение. В световой 18-часовой день подобный агрегат способен засеять более 1000 гектаров поля, что делает его одним из самых эффективных инструментов в мировом агробизнесе.