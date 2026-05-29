Трактор против "шахеда": появились подробности как на Черниговщине механизатор продолжил работу после взрыва БпЛА

Публикация о посевной кампании компании "МХП-Урожайная страна" на Сумщине вызвала живой интерес читателей. И это неудивительно: работу механизаторов в таких условиях без преувеличения можно назвать героической.

Но история с Черниговщины, похоже, заслуживает отдельного места в хронике военного тыла. Об этом пишет Авто24.

"Шахед" взорвался рядом с трактором

33-летний тракторист Вадим Рой работал в поле на тракторе Case IH Magnum 310, выполняя дискование почвы под посев подсолнечника.

Мощная машина с 8,7-литровым двигателем спокойно тянула агрегат, когда неподалеку начал снижаться российский ударный дрон.

По словам механизатора, он как раз завершал проход загона, когда заметил слева падение БпЛА и услышал взрыв. Вражеский "шахед" сдетонировал примерно в двух десятках метров от трактора.

Впрочем, больше всего в этой истории поражает реакция самого Вадима. Даже после взрыва трактор не сбился с траектории – ровная линия прохода не отклонилась от заданного маркера.

"Я ехал с одного края поля к другому, поворачиваю голову – смотрю, приземляется "шахед", и услышал взрыв. Я сразу остановил трактор, вышел. Все нормально, ко мне бегут ребята, кричат: “Живой, здоров?”. Отвечаю: “Живой, здоров”. Глянул на трактор – все целое. Говорю: надо работать дальше, – рассказывает тракторист.

Работа важнее страха

Осмотрев место взрыва, Вадим ничего необычного не увидел. Для хозяйства это уже далеко не первый случай падения российских дронов: на полях находили обломки крыльев, фюзеляжей, электронных блоков и двигателей.

Поэтому механизатор просто вернулся к работе. Во время следующего прохода он только подобрал двигатель от беспилотника, который взрывом отбросило в сторону. Говорит – оставит себе "на память". Символично, что именно в тот день, 26 мая, у Вадима был день рождения – исполнилось 33 года.

К счастью, ни люди, ни трактор не пострадали. По словам механизатора, кабина современного Case IH имеет хорошую шумоизоляцию, поэтому звук приближения дрона внутри почти не было слышно.

Этот 310-сильный трактор Вадима Роя Case IH был в 20 метрах от эпицентра взрыва, но не получил даже царапины, не говоря уже о серьезных повреждениях. Скриншот: Авто24

Единственная жертва – аист

Впрочем, без потерь не обошлось. В момент взрыва неподалеку от места падения дрона выклевывал в земле себе пищу аист. Птицу убило взрывной волной, обломками, огнем.

Местные жители особенно болезненно восприняли это, ведь неподалеку в гнезде осталась аист с птенцами. Люди уже пообещали помогать птичьей семье.

Поле жизни посреди войны

Как рассказала заместитель директора предприятия "Агролидер" Наталья Добролежа (видео выше взято с ее ФБ-страницы), в то утро над полем кружили четыре российских БпЛА. Три впоследствии улетели, а один упал возле трактора и взорвался.

Несмотря на все, работа в поле продолжается. На том участке уже посеяли подсолнечник. Через несколько недель появятся первые всходы, а впоследствии поле покроется желтым цветом.

Война войной, а хлеб и урожай в Украине надо выращивать даже под грохот дронов.