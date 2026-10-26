Тракторы будут собирать терминаторы: AGCO отправляет на конвейер гуманоидных роботов с искусственным интеллектом

Как сообщает AGCO в своем релизе, инновационная инициатива развернется на мощностях предприятия в городе Гесстон.

Главным героем эксперимента станет двуногий робот Digit, отличающийся от привычных стационарных манипуляторов способностью свободно передвигаться по цехам, спроектированным для людей.

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Основные рабочие характеристики гуманоидного двуногого робота Digit. Инфографика: Авто24

На первом этапе железному работнику поручат сортировку деталей, укладку компонентов и перемещение тяжелых контейнеров. Это именно рутина, которая требует постоянных наклонов и серьезных физических усилий от обычных рабочих.

Руководство компании видит в этом не угрозу персоналу, а наоборот – помощь.

" Эти стратегические отношения рассматривают гуманоидную робототехнику и ИИ как необходимых товарищей по команде в создании гибких, интеллектуальных фабрик, – отметил директор по производственным технологиям AGCO Томас Энгхоф.

Умные технологии вместо конвейерной рутины

Главная фишка модели Digit (см. видео ниже) заключается в продвинутом искусственном интеллекте, позволяющем машине мгновенно адаптироваться к изменениям на линии. Управлять целой армией таких помощников можно будет через специальную облачную платформу Agility Arc.

Для производителя сельхозтехники это настоящая находка, потому что конфигурации тракторов или комбайнов постоянно меняются. Вместо того чтобы тратить миллионы на переоборудование стационарных линий, достаточно просто обновить задачи для мобильных гуманоидов.

Интересно, что AGCO – далеко не первые, кто решил рискнуть с подобными технологиями. Ранее потенциал роботов от Agility Robotics уже начали изучать такие гиганты, как Toyota, логистическая компания GXO и известный автомобильный поставщик Schaeffler.

Если пилотный запуск в 2027 году покажет реальный рост производительности и безопасности, подобная практика может стать стандартом для всей отрасли. Так что вполне вероятно, что уже через несколько лет новенькие комбайны будут сходить с конвейера исключительно благодаря слаженной работе людей и искусственного интеллекта.