Репрессивные действия коснулись водителей с временным статусом, включая получателей DACA, беженцев и соискателей убежища. Трамп предложил Конгрессу так называемый закон "Делилы", который запретит штатам выдавать лицензии CDL нелегальным иммигрантам и будет вводить более суровые наказания для водителей с ограниченным владением английским языком.

Администрация ссылается на 17 смертельных аварий с участием водителей-иностранцев в 2025 году, хотя это составляет менее 1% от общего количества. О такой статистике и намерениях администрации США рассказывают со ссылкой на выводы экспертов trasportoeuropa.it и других ресурсов.

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Кого коснутся ограничения

В то же время эксперты отмечают, что прямую связь между иммиграционным статусом и аварийностью статистика не подтверждает. Однако Трам стоит на своем и запретил штатам выдавать CDL нелегальным мигрантам и ужесточить требования к знание английского языка для водителей коммерческого транспорта

В то же время, Белый дом продвигает программу привлечения ветеранов к профессии водителей грузовиков, объясняя это вопросами безопасности и приоритетом трудоустройства американцев.

Что говорят эксперты

Аналитики предупреждают, что массовое аннулирование лицензий может усугубить дефицит водителей в области грузовых перевозок и вызвать новые проблемы для логистики.

Администрация с этим не согласна и рассчитывает, что часть вакансий займут американские ветераны, которых планируют активнее привлекать в транспортную сферу.