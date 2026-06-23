Ford и General Motors будут производить ракеты Patriot и Tomahawk: заявление Трампа

Впрочем, тема участия автопроизводителей в выполнении оборонных заказов не была главной во время мероприятия. Дональд Трамп упомянул об этом лишь вскользь, отвечая на вопрос о недавней встрече с военными.

По подсчётам Авто24, в почти 40-минутной видеозаписи пресс-конференции этой теме было уделено всего 1 минуту 18 секунд.

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Что именно сказал Трамп

Большую часть времени он традиционно посвятил общим размышлениям, однако ключевое сообщение было вполне конкретным:

"Мы строим заводы по всей стране. Мы строим много предприятий. В частности, работаем с General Motors и Ford. General Motors очень заинтересована в производстве вооружений. Некоторые заводы будут переоборудованы для производства оружия. Мы будем производить ракеты Patriot, Tomahawk и многие другие системы. Мы осуществляем мощный экономический и производственный рывок в сфере обороны, – заявил Дональд Трамп.

Из этого заявления следует, что администрация США рассматривает возможность привлечения части производственных мощностей крупных автомобильных компаний к выполнению оборонных заказов.

При этом Трамп отдельно упомянул General Motors и Ford как участников этого процесса. Полный видеорепортаж можно посмотреть по этой ссылке.

Вот так выглядел зал на 24-й минуте (23:49) видеорепортажа, когда Дональд Трамп говорил об упомянутых выше ракетах и автоконцернах. Скриншот: Авто24

Могут ли новые ракеты поступить в Украину

Пока неизвестно, для каких именно нужд будут предназначены дополнительно произведенные ракеты Patriot и Tomahawk. Президент США не уточнял ни объемов производства, ни потенциальных заказчиков.

Эксперты Авто24 отмечают, что Украина остается одним из крупнейших пользователей американских систем Patriot за пределами США. Эти комплексы уже доказали свою эффективность в борьбе с баллистическими и крылатыми ракетами, а также вражеской авиацией.

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Что касается крылатых ракет "Томагавк", то они способны поражать цели на большом расстоянии, двигаясь на малых высотах с обходом рельефа местности. Такие ракеты применяются для поражения важных стационарных объектов, в частности командных пунктов, укрепленных хранилищ, складов и элементов военной инфраструктуры. Нам они точно лишними не будут.

На данный момент предположения о возможной поставке дополнительно изготовленных ракет в Украину остаются лишь экспертными оценками Авто24, поскольку никаких официальных заявлений по этому поводу не было.