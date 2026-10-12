Как сообщают CNBC и другие американские издания, новый исполнительный указ отменяет строгие ограничения использования так называемого красного дизеля и отсрочивает взыскание федерального налога в размере 24,4 цента за галлон до конца этого года.

Документ был подписан накануне промежуточных выборов, чтобы хоть как-то сбить волну недовольства среди автомобилистов. Однако, как показала неделя продаж такого дизеля, приросту доверия и рейтинга это практически не помогло.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

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"Красная" солярка узаконена для всех

Окрашенное дизельное топливо технически ничем не отличается от обычного, продающегося на каждой заправке. Единственная разница заключается в отсутствии дорожных сборов и добавлении специального красного красителя, который маркирует жидкость как предназначенную исключительно для тракторов, строительной техники и генераторов.

Обычно езда на таком горючем дорогами общего пользования считается серьезным правонарушением и влечет огромные штрафы за уклонение от уплаты налогов. Однако затеянная главой Белого дома война с Ираном подыграла разве что России, а не США, где возник дефицит моторного горючего с ростом его цены.

Белый дом поручил Министерству финансов не только приостановить платежные сборы с "красного" горючего до конца 2026 года без начисления пени, но и найти способ полностью их отменить.

Экономия для водителей и причины кризиса

По подсчетам американских чиновников, благодаря налоговым каникулам водители больших грузовиков смогут экономить более 100 долларов на каждой полной заправке. Сам инициатор перемен прокомментировал свое решение в довольно специфической манере.

Это, по мнению главы Белого дома, снимет недовольство электората. Правда, в Украине по этому поводу говорят более осторожно: "Не говори ГОП, пока не перескочишь".

" Я не знаю, что это, черт возьми, такое, но что бы это ни было, оно должно быть очень хорошим, – заявил Дональд Трамп во время выступления, намекая, что сделанное им очень мудро.

Журналисты CNBC отмечают, что главной причиной столь радикального шага стал беспрецедентный энергетический кризис. Из-за вооруженных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, затеянных Путиным и Трампом, а также нехватки нефтеперерабатывающих мощностей, средний прайс на бензин в США взлетел на 50 процентов, а дизель прибавил в цене более трети.

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Эксперты аналитической компании Rapidan Energy подсчитали, что сейчас американцы ежедневно тратят на топливо примерно на 700 миллионов долларов больше, чем годом ранее.

Чтобы как-нибудь стабилизировать рынок, страны Большой семерки уже согласились распаковать стратегические резервы и выпустить в обращение 100 миллионов баррелей нефтепродуктов.