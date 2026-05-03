Трамп развернул еще одну войну: на этот раз торговую с Евросоюзом

О новых тарифных планах Трамп сообщил в соцсети Truth Social. Он обвинил ЕС в "невыполнении полностью согласованного торгового соглашения", однако не уточнил, какие именно договоренности, по его мнению, были нарушены. О каких нарушениях идет речь, не могут понять и в Еврокомиссии.



Как пишет BBC, новые пошлины должны заработать уже на этой неделе. Для европейского автопрома это болезненный удар, ведь автомобилестроение является одной из ключевых отраслей экономики ЕС, особенно для Германии и Франции.

Соглашение на 15% может потерять смысл

Еще в прошлом году США и ЕС договорились о компромиссе: большинство европейских товаров облагались пошлиной в 15% вместо ранее анонсированных 30%. Договоренность заключили во время переговоров в Шотландии на гольф-курорте Трампа.

Тогда Европа согласилась на дополнительные инвестиции в США и определенные уступки для американского экспорта. Однако уже через несколько месяцев отношения снова начали ухудшаться.

Причиной стали споры вокруг тарифов на сталь и алюминий, а также заявления Трампа по Greenland, которые вызвали резкую реакцию в Европе.

Брюссель готовит ответ

В European Commission заявили, что ЕС выполняет свои обязательства по торговому соглашению и ожидает объяснений от американской стороны.

В то же время в Брюсселе уже намекнули на возможные контрмеры. Там заявили, что "оставляют открытыми все возможности для защиты интересов ЕС", если Вашингтон пойдет на одностороннее повышение пошлин.

Для мирового авторынка это может означать новый виток торговой войны между США и Европой.