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Трансфер дальше Тисы не ходит: через реку в Европу нужно переправляться на лодке или вплавь

С разницей в несколько часов в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда были раскрыты две схемы незаконной переправки мужчин через государственную границу, различающиеся по сути. Общим для обоих эпизодов было то, что организаторы доставляли своих "клиентов" только до реки Тиса.
Трансфер до границы, а дальше через Тису – на лодке или вплавь

ФОТО: Коллаж Авто24 |

За деньги даже пограничники помогают нелегалам сбежать из Украины

Валентин Ожго
logo17 июня, 07:07
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Речь идет о результатах совместной операции ГПСУ, СБУ и Нацполиции, в ходе которой организаторов схем и их клиентов задержали непосредственно на маршрутах к пограничной реке.

Об обоих случаях с разницей в два часа сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба 27-го пограничного отряда им. Героев Карпатской Сечи.

Также об этом рассказали на своих ресурсах Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и Нацполиция в Закарпатской области.

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В одном эпизоде фигурантами дела стали двое жителей Раховского района в возрасте 19 и 21 года, в другом – действующий 30-летний военный и 45-летний бывший военнослужащий ГПСУ.


Вместо охраны границы – помогал нелегалам

По данным следствия, военнослужащий одного из подразделений охраны государственной границы вместе с сообщником, ранее служившим в Госпогранслужбе, организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители установили, что "клиентов" доставляли в приграничную местность в Закарпатье и давали им инструкции по дальнейшему незаконному пересечению границы через Тису. Стоимость таких услуг составляла 5 тысяч долларов США.

Задержание организаторов в момент совершения противоправных действий. Фото: Мукачевский пограничный отряд

Обоих фигурантов задержали после получения неправомерной выгоды во время сопровождения очередного мужчины. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – е незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Организаторы молоды, но уже «опытные»

Другую схему раскрыли в Раховском районе. По версии следствия, двое местных жителей в возрасте 19 и 21 года подбирали желающих незаконно выехать из Украины, консультировали их по поводу маршрута в Закарпатье и обещали помочь добраться до Румынии через Тису.

За свои услуги молодые люди брали по 4 тысячи долларов США. Следователи установили, что они инструктировали потенциальных «клиентов», как добраться до Закарпатья в обход контрольных постов, после чего сопровождали их до пограничной полосы.

19-летнего организатора задержали во время получения денег от очередного мужчины, который намеревался незаконно пересечь границу. Его сообщника правоохранители задержали в Великом Бычкове во время сопровождения «клиента» к месту незаконного пересечения границы. У фигурантов изъяли деньги и мотоцикл.

Молодые парни в стремлении заработать теперь имеют все шансы «заработать» по девять лет каждому. Фото: Мукачевский пограничный отряд


Обоим молодым людям также сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. В случае доказательства вины им грозит до девяти лет лишения свободы.

В настоящее время в обоих уголовных производствах продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемых к другим фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

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