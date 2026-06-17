Трансфер дальше Тисы не ходит: через реку в Европу нужно переправляться на лодке или вплавь

Речь идет о результатах совместной операции ГПСУ, СБУ и Нацполиции, в ходе которой организаторов схем и их клиентов задержали непосредственно на маршрутах к пограничной реке.

Об обоих случаях с разницей в два часа сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба 27-го пограничного отряда им. Героев Карпатской Сечи.

Также об этом рассказали на своих ресурсах Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и Нацполиция в Закарпатской области.

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В одном эпизоде фигурантами дела стали двое жителей Раховского района в возрасте 19 и 21 года, в другом – действующий 30-летний военный и 45-летний бывший военнослужащий ГПСУ.



Вместо охраны границы – помогал нелегалам

По данным следствия, военнослужащий одного из подразделений охраны государственной границы вместе с сообщником, ранее служившим в Госпогранслужбе, организовали схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию вне установленных пунктов пропуска.

Правоохранители установили, что "клиентов" доставляли в приграничную местность в Закарпатье и давали им инструкции по дальнейшему незаконному пересечению границы через Тису. Стоимость таких услуг составляла 5 тысяч долларов США.

Задержание организаторов в момент совершения противоправных действий. Фото: Мукачевский пограничный отряд

Обоих фигурантов задержали после получения неправомерной выгоды во время сопровождения очередного мужчины. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – е незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Организаторы молоды, но уже «опытные»

Другую схему раскрыли в Раховском районе. По версии следствия, двое местных жителей в возрасте 19 и 21 года подбирали желающих незаконно выехать из Украины, консультировали их по поводу маршрута в Закарпатье и обещали помочь добраться до Румынии через Тису.

За свои услуги молодые люди брали по 4 тысячи долларов США. Следователи установили, что они инструктировали потенциальных «клиентов», как добраться до Закарпатья в обход контрольных постов, после чего сопровождали их до пограничной полосы.

19-летнего организатора задержали во время получения денег от очередного мужчины, который намеревался незаконно пересечь границу. Его сообщника правоохранители задержали в Великом Бычкове во время сопровождения «клиента» к месту незаконного пересечения границы. У фигурантов изъяли деньги и мотоцикл.

Молодые парни в стремлении заработать теперь имеют все шансы «заработать» по девять лет каждому. Фото: Мукачевский пограничный отряд



Обоим молодым людям также сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. В случае доказательства вины им грозит до девяти лет лишения свободы.

В настоящее время в обоих уголовных производствах продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют возможную причастность подозреваемых к другим фактам организации незаконной переправки лиц через государственную границу.