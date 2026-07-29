Трансфер до границы, крипта и тысячи долларов: как работает бизнес на незаконной переправке мужчин

Журналистское исследование редакции Авто24 показало, что почти все тайные операции по переправке мужчин проваливаются не только в пограничной полосе, но и задолго до нее. Нынешняя неделя стала едва ли не рекордной с начала года по количеству разоблаченных схем незаконной переправки через государственную границу.

Больше всего разоблачений пришлось на вторник 28 июля. Впрочем, и понедельник оказался "трудным" для мужчин, поверивших в обильные обещания организаторов незаконного выезда за границу.

Киев: маршрут меняли, а цену поднимали

Самую дорогую схему разоблачили в столице. По версии следствия, 25-летний организатор предлагал незаконный выезд в Молдову. Сначала маршрут должен был проходить через Одессу, а стоимость "услуги" составила 17 тысяч евро.

Впоследствии он несколько раз менял и маршрут, и способ оплаты: сначала требовал перевод на криптокошелек, а позже согласился наличными.

Организатор туруклона за услугу просил много, но гарантировал мало. Фото: ГПСУ

В итоге стороны договорились о 14 тысячах евро аванса и еще 1000 долларов непосредственно перед переходом границы – примерно за 150 метров до пограничной полосы.

Задержан подозреваемый при получении первой части денег в столичном пункте обмена валют.

Каменец-Подольский: трансфер до границы за $5000

Еще одну схему разоблачили в Хмельницкой области. Житель Черновицкой области, по данным следствия, через мессенджер искал желающих покинуть Украину и предлагал полный пакет услуг.

Комфортный трансфер к границе на внедорожнике Mercedes-Benz M-Class (W164) завершился для организатора наручниками на руках. Фото: ГПСУ

За 5 тысяч долларов он обещал забрать "клиента" в Каменце-Подольском, автомобилем доставить на приграничную территорию, провести инструктаж и объяснить дальнейший маршрут в Румынию.

Поездка завершилась еще до приближения к границе – автомобиль остановили пограничники, а машину вместе с деньгами изъяли.

Черниговщина: самый дешевый тариф

Самые низкие расценки зафиксировали на севере страны. Здесь организатор вместе с сообщником доставлял мужчин автомобилем максимально близко к украинско-белорусской границе.

Далее "клиенты" уже самостоятельно должны были двигаться по лесным тропам. За такие услуги брали от 2 тысяч долларов с человека.

Организаторы доставляли "клиентов" на автомобиле как можно ближе к государственной границе с Беларусью, а там их полномочия по логистике завершались. Фото: ГПСУ

В ходе обысков правоохранители изъяли автомобили и другие вещественные доказательства.

Закарпатье: переправка под прикрытием удостоверения

ДБР сообщило о разоблачение правоохранителя, который, по материалам следствия, использовал служебный статус как элемент будущей схемы.

Это был последний раз, когда офицер надел униформу правоохранителя на законных основаниях. Фото: ДБР

Он планировал сопровождать мужчин в приграничную зону, используя служебное положение для беспрепятственного передвижения.

За свои услуги просил 8 тысяч долларов: часть денег – вперед, остальное – перед переходом границы. Реализовать схему он не успел.

Общие черты схем

Несмотря на разные регионы, почти все разоблаченные на этой неделе схемы работали по одинаковой модели.

" Организаторы не обещали напрямую перевести людей через границу– они продавали логистику: перевозка автомобилем до пограничной полосы, инструктаж, координаты маршрута и рекомендации по дальнейшему движению,– отмечают эксперты редакции Авто24

Расчет также похож: аванс перед выездом и окончательная оплата непосредственно перед незаконным переходом. Стоимость таких "услуг" колебалась от 2 до 17 тысяч евро или долларов в зависимости от маршрута, региона и уровня "сервиса".