Трансфер из Бережан в сторону границы не уехал, хотя за него дали задаток

По данным следствия, мужчина и женщина искали военнообязанных, которые хотели незаконно уехать из Украины. Потенциальных клиентов находили через Интернет и по рекомендациям знакомых.

За гонорар в долларовых купюрах они обещали организовать выезд в Венгрию вне официальных пунктов пропуска. Как говорится в релизе полиции Тернопольской области, в пакет входили изготовление необходимых документов, перевозка на приграничную территорию, поселение в гостинице и инструктаж по маршруту.

Договоренность предусматривала оплату двумя частями: 6000 долларов – в Бережанах, остальные 3000 – после успешного пересечения границы.

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Задержали после получения денег

Во время встречи с потенциальным клиентом в Бережанах фигуранты предоставили ему инструкции по маршруту через Закарпатье и последующих действий после пересечения границы.

Момент задержания при передаче денег настал – вещественное доказательство неоспоримо. Фото: из материалов расследования

Правоохранители задержали их после получения первой части средств – 6000 долларов. Операцию проводили следстватели полиции совместно с миграционной полицией и представителями Госпогранслужбы под патрронатом прокуратуры.

Дело передали в суд

Прокуроры уже направили обвинительный акт в суд. Двум жителям Львовщины инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.