Трансфер к границе за доллары: как работала масштабная схема вывоза уклоняющихся на авто с дополнительным сопровождением

В Одесской области правоохранители разоблачили организованную группу из четырех человек, которая за суммы до 11 тысяч долларов организовывала незаконный выезд мужчин за границу. Дельцы обеспечивали клиентов всем необходимым от камуфляжа до жилья, а в пограничную зону доставляли на автомобилях с сопровождением, однако ни один из беглецов так и не покинул страну.

По данным Одесской областной прокуратуры, организаторы находили желающих избежать мобилизации через мессенджер Telegram.

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" В группе были четко распределены роли, каждый участник отвечал за отдельное направление. Транспортная часть схемы была продумана достаточно подробно. Двое участников работали непосредственно водителями, доставляя клиентов в определенные точки высадки вблизи границы, – отмечают в ведомстве.

Кроме того, еще один автомобиль исполнял роль машины сопровождения. Его водитель ехал впереди, проверял маршрут на наличие полицейских или пограничных патрулей и предупреждал об опасности.

Схема разрабатывалась подробно, озвучивалась красиво и желающие уехать в Молдову им искренне верили, за что и поплатились. Фото: из материалов следствия

Прайс и пакет услуг

Стоимость такого нелегального тура варьировалась от 6600 до 11 000 долларов. Зафиксирован случай, когда один из мужчин доплатил еще 1400 долларов за предварительный трансфер из Харьковской области в Одессу.

За эти деньги организаторы предлагали формат все включено. Беглецов селили во временных квартирах, выдавали камуфляжную одежду, обувь, сухпайки и проводили детальный инструктаж по ориентированию через приложение Google Maps.

Интересно, что расчеты производились современно. Деньги поступали на криптокошелек, после чего один из сообщников обналичивал и делил между командой.

Финал поездки

После автомобильного этапа клиенты должны были идти пешком по предоставленным координатам. Однако сервис дал сбой: всех четырех мужчин, которых пытались переправить в июле-августе, задержали пограничники.

В релизе полиции Одесской области уточняется, что по документированным фактам границу таким способом пересекли не менее 11 военнообязанных. В ходе 12 обысков у фигурантов и их автомобили изъяли найденные деньги, пять авто, 16 телефонов, банковские карты и другие доказательства. В одном из автомобилей в багажнике находился еще один военнообязанный.

Четверым участникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им заключение с залогом – в общем свыше 5,7 млн грн.