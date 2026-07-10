Транзит через Бердичев отменен: объездная дорога уже позволяет сэкономить время и топливо

Речь идет о 13-километровом участке между селами Осиково и Хажин, который является важным маршрутом для транзитного транспорта. Об знаковом событии для региона и страны в целом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Житомирской области.

Благодаря обновленному покрытию логистика на одном из ключевых международных направлений улучшится как для грузовых перевозчиков, так и для водителей частного транспорта. Уже сейчас автомобилисты отмечают сокращение времени в пути и более комфортный проезд.

Читайте также Между Киевом и Житомиром уже можно ехать, а не плестись

Почему этот участок важен

Объезд Бердичева позволяет транзитному транспорту обойти городскую застройку, не тратить время на проезд через светофоры и городские пробки. Для международной трассы М-21, соединяющей северную границу Украины с центральными и южными регионами страны, это один из ключевых участков, обеспечивающих непрерывное движение транспорта.

Особенно актуально это для грузовых перевозок, ведь каждая минута экономии времени и сокращения простоев положительно влияет на эффективность логистики.

Еще приводятся в порядок обочины, наносится разметка, ведутся другие работы, но движение по дороге уже разрешено. Фото: Служба восстановления Житомирской области

Что уже выполнено

На 13 километрах объездной дороги...

...полностью заменили дорожное покрытие;

...укрепили конструкцию дорожного покрытия;

...уложили новый асфальтобетон.

В настоящее время ведутся завершающие работы по укреплению обочин, укладке асфальтобетона на съездах и переходно-скоростных полосах, установке барьерного и перильного ограждения, нанесению дорожной разметки.

Несмотря на то, что отдельные из перечисленных работ еще продолжаются, движение по этому участку уже стало значительно комфортнее.

Читайте также Движение по объездной дороге Коростышева восстановлено: где еще Autostrada ремонтирует дороги

Почти 34 километра нового покрытия в этом году

С начала года на южной части автомобильной дороги М-21 – практически от Житомира в направлении Винницы – уже обновлено почти 34 километра дорожного покрытия.

Параллельно продолжаются работы по восстановлению дороги в северном направлении – на территории Черняховской громады.