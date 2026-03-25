Трехколесный "болид Формулы-1" Ryn Motors сможет ездить на дорогах общего пользования

Обычно автомобили, напоминающие болиды Формулы-1, не допускаются к дорогам общего пользования в США. Однако Ryn Motors нашла способ обойти это ограничение, пишет Carscoops.

FP3 будет поставляться клиентам в трехколесной конфигурации, что позволяет зарегистрировать его как автоцикл. В таком виде автомобиль соответствует требованиям законодательства. После регистрации владелец сможет переделать машину в полноценную четырехколесную версию, заменив заднюю часть конструкции.

Конструкция в стиле Формулы-1

Ryn FP3 построен на полумонококовой конструкции с пространственной рамой и алюминиевыми панелями. Внешне он максимально приближен к настоящему гоночному болиду и имеет открытые колеса, характерный “ореол” над водителем и агрессивную аэродинамику. Автомобиль весит всего 517 кг, что делает его чрезвычайно легким и динамичным.

Двигатель от Suzuki Hayabusa

Сначала проект планировали оснастить мотором Aprilia, но впоследствии выбор остановили на двигателе от Suzuki Hayabusa. Речь идет о 1,34-литровом четырехцилиндровом агрегате, который в стандартной версии выдает 210 л.с. и 163 Нм крутящего момента и работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач. Также будет доступна версия турбо с мощностью до 290 лошадиных сил.

Динамика на уровне суперкаров

Благодаря малому весу Ryn FP3 демонстрирует впечатляющие характеристики: разгон 0–100 км/ч – около 2,8 секунды и перегрузки в поворотах на уровне до 2,6G. Ключевую роль играет аэродинамика: кузов способен генерировать до 317 кг прижимной силы, что делает авто максимально эффективным на треке.

Компромисс комфорта

Несмотря на возможность выезда на дороги общего пользования, главный фокус FP3 – это трековые характеристики. Уровень комфорта в повседневной эксплуатации остается открытым вопросом, но для целевой аудитории это не является приоритетом.

Цены и сроки выхода

Ryn Motors уже открыла прием заказов на новинку: базовая версия стоит от 78 499 долларов, а FP3 Turbo – от 101 499 долларов. Поставки запланированы поэтапно – первые авто клиентам поступят с ноября 2026 года.