Как сообщает издание Motor1, прием заявок на приобретение эксклюзивной партии продлится всего десять дней и завершится 29 ноября 2026 года. Все машины собраны на заводе в Индиане и предлагаются японцам в единой топовой комплектации без выбора дополнительных опций.

Появление чисто американской модели на островах стало возможным благодаря новой системе сертификации, которую местное профильное министерство ввело в феврале этого года. Согласно данным портала Autoevolution, эта схема позволяет импортировать пассажирские автомобили, сертифицированные в США, без прохождения дополнительных японских краш-тестов и бюрократических проверок.

Американский размах и левый руль

Каждый японский Ascent поставляется в исполнении Touring с капитанскими креслами второго ряда, что делает салон семиместным. Покупателям оставили только выбор трех цветов кузова: белого перламутра, серого металлика и синего оттенка.

По японским меркам это настоящий великан: длина достигает почти пяти метров, а дорожный просвет составляет солидные 22 сантиметра. Под капотом работает 2,4-литровый турбированный оппозитник на 260 лошадиных сил, передающий тягу на все четыре колеса через фирменный вариатор Lineartronic.

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Самый интересный нюанс состоит в том, что производитель не стал адаптировать машину под левостороннее движение. Все 150 кроссоверов сохранили левое расположение руля, что довольно экзотическим опытом для местных дорог.

"Фирменный комплекс систем безопасности EyeSight сконфигурирован для правостороннего движения, поэтому на японских дорогах его эффективность может быть снижена",– отмечают в компании Subaru.

Компенсировать эти неудобства призван роскошный салон, созданный под вкусы американцев: здесь кожа Nappa, 11,6-дюймовый сенсорный экран, климат-контроль на три зоны и премиальная акустика Harman Kardon на 14 динамиков.

Будет ли продолжение?

В настоящее время руководство марки не разглашает планы по дальнейшим поставкам модели на домашний рынок. Эта лимитированная партия выглядит как смелый эксперимент бренда с нишевыми продуктами, который покажет, есть ли у Японии реальный спрос на заокеанских гигантов.