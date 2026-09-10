Трековый монстр для дорог: Honda готовит радикальный Civic Type R HRC за адекватный прайс

Информация о разработке хардкорной версии появилась в японских медиа. Как пишет издание Motor1 Со ссылкой на портал Response, новая модификация будет базироваться на обновленном кузове FL5, а ее производство должно стартовать в 2027 году.

Аббревиатура HRC расшифровывается как Honda Racing Corporation. Это означает, что автомобиль получит не просто косметический пакет накладок, а реальные технологии автоспорта, в частности из Формулы-1 и серии Super GT. Для водителя, ищущего бескомпромиссный трековый инструмент с допуском на дороги общего пользования, это идеальный вариант. Концепт этой модели уже активно тестируют в японских гонках на выносливость, оттачивая аэродинамику и охлаждение.

Что изменится под капотом и снаружи

Инженеры существенно переработали техническую часть. Ожидается, что мощность 2,0-литрового турбомотора вырастет с базовых 315 до примерно 335 лошадиных сил благодаря новому программному обеспечению, а также измененной системе впуска и выхлопа от Akrapovic. Кроме того, автомобиль "похудеет" почти на 23 килограмма благодаря использованию карбона и кованых дисков. Зрительно HRC-версия будет выделяться массивным передним сплиттером, увеличенным антикрылом и агрессивным диффузором.

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Сколько будет стоить удовольствие

По предварительным данным, цена Honda Civic Type R HRC в Японии составит около 7 миллионов иен, что в эквиваленте составляет примерно 45 600 долларов. Переплата по сравнению со стандартным Type R составляет всего 5000 долларов. За эти деньги покупатель получает эксклюзивный лимитированный спорткар, который по своей философии ближе хардкорным линейкам. Toyota GR или Nissan Nismo. Официальная премьера обновленного базового Civic Type R ожидается еще до конца этого года, после чего Honda должна раскрыть все карты по версии HRC.