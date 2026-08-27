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Третий раз вышел под залог – и снова попался: на чем "специализировался" адвокат

На Закарпатье третий раз задержали адвоката, которого уже судят за организацию незаконной переправки военнообязанных через границу. После внесения залога он, по данным следствия, снова взялся за тот же "заработок".
Адвокат третий раз вышел под залог, снова взялся старое и после очередного задержания уже получил право выйти на свободу под новый залог.

ФОТО: Госпогранслужба Украины|

Задержала адвоката, когда он получил деньги за перевозку и "консультационные" услуги

Валентин Ожго
logo27 августа, 07:07
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На этот раз, по данным следствия, его "услуга" стоила 7 тысяч долларов, а маршрут в Венгрию должен был пролегать через Тису.

Как говорится в релизе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украина-Западная граница, в совместной операции по разоблачению противоправных действий юриста при процессуальном руководстве Береговской окружной прокуратуры и при силовой поддержке военнослужащих отдела "Лужанка" и курсантов НАГПС были привлечены оперативники Мукачевского отряда, следователи Береговского райотдела полиции, сотрудниками Хустского ГРО СБУ в Закарпатской области.

На чем "погорел" адвокат-перевозчик

По версии стражей порядка, 57-летний адвокат из Ужгорода встретил 41-летнего харьковчанина, которого поселили в одной из гостиниц Хуста, а затем забрал оттуда автомобилем.

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Мужчине провели инструктаж по незаконному пересечению границы и подготовили снаряжение для переправки через реку Тиса. За организацию такого "трансфера" юрист, по утверждению следствия, получил 7 тысяч долларов.

Задержали его по дороге к границе, сразу после получения денег.

Вероятно, залоги как атрибут юридической категории не столько предотвращают преступления, сколько их стимулируют. Фото: по уголовному делу

Тиса, жилет и маска

Во время осмотра автомобиля у подозреваемого нашли камуфлированный спасательный жилет и маску-балаклаву, которыми должен был воспользоваться его "клиент".

Прокуратура упомянула еще одну деталь: для конспирации сам адвокат якобы ехал в маске с изображением знаменитости.

Именно через Тису, по материалам дела, планировалось попасть в Венгрию.

Это уже третье задержание

Самое интересное в этой истории – нынешнее задержание стало для адвоката третьим по аналогичной схеме. В предыдущий раз он был задержан в октябре 2025 года.

Тогда следствие заявило, что мужчина организовал преступную группу, действовавшую на территории Ужгородского, Береговского и Виноградовского районов. Это дело сейчас рассматривается судом.

По словам прокуроров, каждый раз после внесения залога адвокат возвращался в незаконную деятельность. Поэтому на этот раз прокуратура просила заключить его под стражу без возможности залога.

Новый залог подозреваемому не заставил себя ждать и это прокуратуре не понравилось. Фото: прокуратура Закарпатья

Суд согласился с необходимостью содержания под стражей, но снова определил альтернативу – почти 1 млн грн залога.

Прокуратура уже оспаривает это решение по части залога.

Адвокату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. В то же время, его вина должна быть доказана в суде.

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