Третий раз вышел под залог – и снова попался: на чем "специализировался" адвокат

ФОТО: Госпогранслужба Украины|
Задержала адвоката, когда он получил деньги за перевозку и "консультационные" услуги
На этот раз, по данным следствия, его "услуга" стоила 7 тысяч долларов, а маршрут в Венгрию должен был пролегать через Тису.
Как говорится в релизе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украина-Западная граница, в совместной операции по разоблачению противоправных действий юриста при процессуальном руководстве Береговской окружной прокуратуры и при силовой поддержке военнослужащих отдела "Лужанка" и курсантов НАГПС были привлечены оперативники Мукачевского отряда, следователи Береговского райотдела полиции, сотрудниками Хустского ГРО СБУ в Закарпатской области.
На чем "погорел" адвокат-перевозчик
По версии стражей порядка, 57-летний адвокат из Ужгорода встретил 41-летнего харьковчанина, которого поселили в одной из гостиниц Хуста, а затем забрал оттуда автомобилем.
Мужчине провели инструктаж по незаконному пересечению границы и подготовили снаряжение для переправки через реку Тиса. За организацию такого "трансфера" юрист, по утверждению следствия, получил 7 тысяч долларов.
Задержали его по дороге к границе, сразу после получения денег.
Вероятно, залоги как атрибут юридической категории не столько предотвращают преступления, сколько их стимулируют. Фото: по уголовному делу
Тиса, жилет и маска
Во время осмотра автомобиля у подозреваемого нашли камуфлированный спасательный жилет и маску-балаклаву, которыми должен был воспользоваться его "клиент".
Прокуратура упомянула еще одну деталь: для конспирации сам адвокат якобы ехал в маске с изображением знаменитости.
Именно через Тису, по материалам дела, планировалось попасть в Венгрию.
Это уже третье задержание
Самое интересное в этой истории – нынешнее задержание стало для адвоката третьим по аналогичной схеме. В предыдущий раз он был задержан в октябре 2025 года.
Тогда следствие заявило, что мужчина организовал преступную группу, действовавшую на территории Ужгородского, Береговского и Виноградовского районов. Это дело сейчас рассматривается судом.
По словам прокуроров, каждый раз после внесения залога адвокат возвращался в незаконную деятельность. Поэтому на этот раз прокуратура просила заключить его под стражу без возможности залога.
Новый залог подозреваемому не заставил себя ждать и это прокуратуре не понравилось. Фото: прокуратура Закарпатья
Суд согласился с необходимостью содержания под стражей, но снова определил альтернативу – почти 1 млн грн залога.
Прокуратура уже оспаривает это решение по части залога.
Адвокату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. В то же время, его вина должна быть доказана в суде.