Третий раз вышел под залог – и снова попался: на чем "специализировался" адвокат

На этот раз, по данным следствия, его "услуга" стоила 7 тысяч долларов, а маршрут в Венгрию должен был пролегать через Тису.

Как говорится в релизе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украина-Западная граница, в совместной операции по разоблачению противоправных действий юриста при процессуальном руководстве Береговской окружной прокуратуры и при силовой поддержке военнослужащих отдела "Лужанка" и курсантов НАГПС были привлечены оперативники Мукачевского отряда, следователи Береговского райотдела полиции, сотрудниками Хустского ГРО СБУ в Закарпатской области.

На чем "погорел" адвокат-перевозчик

По версии стражей порядка, 57-летний адвокат из Ужгорода встретил 41-летнего харьковчанина, которого поселили в одной из гостиниц Хуста, а затем забрал оттуда автомобилем.

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Мужчине провели инструктаж по незаконному пересечению границы и подготовили снаряжение для переправки через реку Тиса. За организацию такого "трансфера" юрист, по утверждению следствия, получил 7 тысяч долларов.

Задержали его по дороге к границе, сразу после получения денег.

Вероятно, залоги как атрибут юридической категории не столько предотвращают преступления, сколько их стимулируют. Фото: по уголовному делу

Тиса, жилет и маска

Во время осмотра автомобиля у подозреваемого нашли камуфлированный спасательный жилет и маску-балаклаву, которыми должен был воспользоваться его "клиент".

Прокуратура упомянула еще одну деталь: для конспирации сам адвокат якобы ехал в маске с изображением знаменитости.

Именно через Тису, по материалам дела, планировалось попасть в Венгрию.

Это уже третье задержание

Самое интересное в этой истории – нынешнее задержание стало для адвоката третьим по аналогичной схеме. В предыдущий раз он был задержан в октябре 2025 года.

Тогда следствие заявило, что мужчина организовал преступную группу, действовавшую на территории Ужгородского, Береговского и Виноградовского районов. Это дело сейчас рассматривается судом.

По словам прокуроров, каждый раз после внесения залога адвокат возвращался в незаконную деятельность. Поэтому на этот раз прокуратура просила заключить его под стражу без возможности залога.

Новый залог подозреваемому не заставил себя ждать и это прокуратуре не понравилось. Фото: прокуратура Закарпатья

Суд согласился с необходимостью содержания под стражей, но снова определил альтернативу – почти 1 млн грн залога.

Прокуратура уже оспаривает это решение по части залога.

Адвокату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. В то же время, его вина должна быть доказана в суде.