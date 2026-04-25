Три провала – и обратно в автошколу: Польша готовит жесткие изменения для будущих водителей

Министерство инфраструктуры объявило о масштабных изменениях в системе экзаменов для водителей. Реформа направлена на упрощение процедур, лучшую адаптацию экзаменов к реальным условиям вождения и повышение их эффективности в оценке навыков будущих водителей.

Ключевые изменения включают отмену практической части экзамена по вождению на маневровой площадке и новые правила теоретического экзамена. Фактически это реформа, что после 13 лет постоянной школы подготовки водителей вводит новый подход к экзаменам. Об этом пишет Vitrina.pl.

Читайте также В Польше мужчина сдал "на права" со 139-й попытки: сколько лет и денег на это ушло

Лимит на попытки сдачи экзамена

Одна из ключевых новаций – ограничение количества попыток сдать практический экзамен. Если кандидат трижды не справится с вождением, ему придется вернуться в автошколу, пройти минимум пять дополнительных часов обучения и повторно сдать внутренний экзамен.

В ведомстве также прорабатывают вопрос о введении ограничения срока действия пройденных курсов вождения, хотя детальные решения по этому вопросу еще не уточнены.

При этом с повестки дня ограничение действия курса вождения не снимается. Если сейчас сдать экзамен можно даже через несколько лет после обучения, то по новым правилам сертификат автошколы будет действительным лишь 24 месяца. После этого курс придется проходить заново.

Читайте также Какой вопрос задает водителю польский полицейский, чтобы конфисковать документы на авто

Экзамен – ближе к реальным условиям

Наибольшие изменения коснутся экзаменов на вождение категории B. Министерство планирует отменить практическую часть экзамена, которая проводится на маневровой площадке.

Чиновники отмечают, что в большинстве европейских стран этот этап больше не используется, а вместо этого акцент делается на оценке поведения водителя в реальных условиях дорожного движения. Акцент на маневры маневрирования в потоке, это уже будут не упражнения, а движение задним ходом или поворота под 90 градусов в городском трафике, парковки или развороты в реальных условиях.

Отныне экзамен по вождению кандидаты в водители будут сдавать в реальных условиях уличного движения, в т.ч. с интенсивным трафиком и сложными маневрами.

Однако, учебная зона маневрирования с фишками и конусами полностью не исчезнет из учебного процесса. Она и в дальнейшем будет использоваться в автошколах, особенно на этапе базовой подготовки, когда студенты приобретают основы управления транспортным средством.

Цифровизация и контроль автошкол

Правительство также рассматривает переход на электронный учет обучения. Вместо бумажных журналов может появиться цифровая система с геолокацией, которая будет фиксировать реальные занятия.

Дополнительно автошколы могут обязать записывать внутренние экзамены – как подтверждение подготовки учеников.

"Цель нашей реформы - создать современную, удобную для пользователя и согласованную систему, которая эффективно будет проверять навыки кандидатов в водители. Поэтому мы подаем в Перечень законодательных и программных работ Совета Министров предложения о внесении изменений в Закон о водителях транспортных средств, что полностью изменит давно установленные правила тестирования, – сказал заместитель министра инфраструктуры Станислав Буковец.

На самом деле революция только назревает. Пока все инициативы находятся на стадии подготовки законопроекта. Полноценное внедрение ожидается не ранее 2027 года.

Однако главная мотивация озвучена – реформа должна уменьшить количество формальных допусков к экзаменам и повысить реальный уровень подготовки водителей.