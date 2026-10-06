Три выходных в неделю: как водители грузовиков ломают систему и заставляют перевозчиков изменять правила игры

Этот тренд заставляет транспортные компании полностью просматривать подходы к управлению автопарками, нанимая по несколько работников на один грузовик.

Как сообщает Transport Online со ссылкой на профильную организацию Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), во втором квартале 2026 года доля таких работников достигла рекордных 14,3 процента.

Годом ранее этот показатель составил 13,8 процента. Если прибегнуть к статистике, то это означает, что сейчас каждый седьмой водитель грузовика в стране теперь работает по сокращенному графику.

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Дефицит водителей побуждает к преференциям

На практике это выглядит как стандартный рабочий день, но с меньшим количеством смен в неделю. Современная молодежь все чаще выбирает формат, гарантирующий три, а иногда и четыре полноценных выходных дня.

Классические ассоциации с профессией дальнобойщика – с воскресного вечера до пятницы в рейсе – постепенно уходят в прошлое. Именно из-за тяжелых условий труда и постоянного отсутствия дома отрасль столкнулась с яростным дефицитом кадров и быстрым старением персонала.

Отраслевая революция и новые реалии

Транспортным предприятиям приходится подстраиваться под новые прихоти на рынке труда. Чтобы техника не простаивала, владельцы компаний вынуждены закреплять за одним тягачом сразу нескольких водителей.

Конечно, следует учитывать специфику Нидерландов – это относительно небольшая страна, местные водители которой сейчас редко выезжают на длинные международные маршруты.

В таких практически тепличных условиях организовать работу на три-четыре дня гораздо проще.

Интересно, что еще в начале 2000-х годов именно голландские дальнобойщики славились тем, что ездили по всей Европе за весьма умеренные деньги.

Как видим, четверти столетия оказалось достаточно, чтобы в профессии произошла настоящая революция.