Тринадцатое авто стало роковым: на Волыни разоблачили схему ввоза машин для ВСУ

В деле фигурируют пять человек. Всем им сообщено о подозрении. Об этом разоблачении говорится в сообщении Бюро экономической безопасности Украины.

По данным следствия, через таможенную границу Украины незаконно переместили 13 автомобилей общей стоимостью более 2,9 миллиона гривен. Организатором схемы, по версии правоохранителей, был житель Ковеля.

Схема с распределением ролей

Следователи установили, что организатор привлек к незаконной деятельности двух знакомых. Участники группы имели четкое распределение обязанностей: покупали автомобили за рубежом, перевозили их в Украину, организовывали ремонт, а также искали покупателей и продавали транспортные средства.



Для оформления ввоза авто к схеме привлекли еще двух мужчин. Они отвечали за подготовку и подачу деклараций о товарах, которые признаются гуманитарной помощью.

В документах, по информации БЭБ, указывали ложные сведения о цели ввоза автомобилей, чтобы избежать таможенных платежей и легализовать перемещение транспорта через границу.

Число "13" стало для дельцов не только роковым, но и карательным. Фото: БЭБ Волыни



Что изъяли во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли документацию благотворительных организаций, декларации о гуманитарной помощи, регистрационные талоны и акты принятия-передачи транспортных средств.

Также детективы изъяли государственные номерные знаки и автомобили, которые были ввезены на территорию Украины как благотворительная помощь.

Фигурантам сообщили о подозрении

Трем участникам организованной группы сообщили о подозрении по факту перемещения подакцизных товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенного организованной группой.

Еще двум фигурантам инкриминируют содействие в совершении контрабанды автомобилей по предварительному сговору группой лиц.