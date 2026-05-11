Трижды меняли машины, но не помогло: на Днестре сорвали схему побега в Молдову

Для конспирации фигуранты несколько раз меняли автомобили и маршрут, однако финал поездки для всех оказался одинаковым – задержание правоохранителями. О схеме с тройной сменой транспорта рассказывает на своей ФБ-странице пресс-служба Винницкой областной прокуратуры

В деле фигурируют трое подозреваемых – двое 22-летних и один 25-летний житель города. Они в феврале организовали трансфер для жителя Винницы, который хотел нелегально попасть в Молдову вне пунктов пропуска.

Маршрут с тремя пересадками

По данным следствия, схема была построена по принципу эстафеты. Один из участников забирал "туриста мобилизационного возраста" в Виннице и вез в одно из сел района. Там мужчину пересаживали в другой автомобиль, которым доставляли его уже в Могилев-Подольский.

Последний этап был самым рискованным: третий сообщник должен был довезти беглеца непосредственно к реке Днестр. Далее мужчина должен был переплывать границу на лодке заранее припасенной лодкой.

Взяли всех одновременно, хотя схема перевозки до границы имела многоступенчатую защиту. Фото: Винницкая прокуратура

В прокуратуре отмечают, что во время перевозки фигуранты пытались избегать блокпостов и возможных проверок, постоянно меняя транспорт и логистику маршрута.

Сколько стоило "путешествие"

За трансфер, инструктаж и организацию незаконного пересечения границы обвиняемые получили 6 тысяч долларов. Считай по 2 тысяч долларов на душу.

Впрочем, завершить сделку они не успели – правоохранители задержали всю группу. Финальный этап разработанной схемы завершить не удалось.

Что грозит фигурантам

Мужчинам инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Это – знаменитая ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Это предусматривает суровое наказание: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества (по ч. 3 ст. 332).

Один из фигурантов находится под стражей, еще двое вышли под залог.