Троянская лошадь для США: китайская Chery нашла хитрый способ обойти 100% пошлины

Как сообщает агентство Reuters, вице-президент компании Чарли Чжан официально подтвердил готовность к сотрудничеству с автопроизводителями из Детройта. По его словам, технически бренд уже сейчас способен предложить решение, полностью исключающее использование китайского оборудования и софта.

Теперь прямой импорт машин из Поднебесной в Соединенные Штаты фактически заблокирован. Кроме пошлины в 100 процентов, правительство ввело строгий запрет на китайское программное обеспечение, из-за чего рынок уже был вынужден покинуть бренд Polestar, которым владеет Geely.

"Мы очень открыты к разным вариантам, даже к потенциальному партнерству с американскими автопроизводителями",– отметил Чжан.



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Готовы ли американцы к сотрудничеству?

Руководители американских концернов уже откровенно признают, что не смогут вечно держать оборону. В частности, генеральный директор Ford Джим Фарли на недавней отраслевой конференции предупредил коллег, что граница США будет прорвана в ближайшие пять-десять лет.

Это заставляет боссов из Детройта задуматься, не лучше ли возглавить процесс вместо того, чтобы бороться с ним. Теоретически, совместное предприятие позволило Ford или GM собирать автомобили для Chery на своих заводах, обеспечивая рабочие места и оставаясь в правовом поле.

Интересно, что Дональд Трамп ранее выражал готовность пустить китайские заводы в Америку, если это создаст новые вакансии для местных рабочих. Однако влиятельный профсоюз UAW вряд ли встретит такую инициативу с распростертыми объятиями, хотя подобное сопротивление в 1980-х годах не помешало Toyota и Honda успешно локализовать свое производство.

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