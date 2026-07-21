Тяжелые электрифицированные авто разрушают дороги: что с этим будут делать в Китае

Как пишет Carscoops, по данным China Passenger Car Association, в первой половине этого года 60 процентов всех новых автомобилей, выпущенных в стране, имели длину более 5 метров. Все больше местных автопроизводителей разрабатывают большие и роскошные внедорожники и минивэны, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Некоторые из этих сверхбольших моделей весят до трех тонн, что становится главной причиной ускоренного износа дорог. Для сравнения: лишь 2% новых моделей имели длину менее 4,5 метра, хотя годом ранее этот показатель составлял 13 процентов. Это свидетельствует о том, как быстро покупатели отказываются от компактных машин.

Дефицит дорожного бюджета из-за падения поступлений от налога на топливо

Традиционно правительство финансировало содержание и ремонт автомагистралей за счет налога на топливо. С ростом доли электромобилей поступления от этого налога начали стремительно сокращаться. Согласно отчету издания Bloomberg, страна сейчас сталкивается с ежегодным дефицитом примерно в 50 процентов от необходимых средств на обслуживание дорог.

Исследование, проведенное аналитическим подразделением Министерства транспорта Китая, показало, что около 40% местных дорог уже получили разрешение на ремонт, однако остаются без восстановления из-за ограниченного бюджета. Общий дефицит финансирования оценивается в 300 миллиардов юаней (около 44 миллиардов долларов) в год.

Плата за пробег и новые меры правительства

Правительство Китая рассматривает новые способы финансирования дорожной инфраструктуры. Одним из основных вариантов является введение платы за пользование дорогами на основе фактического пробега. Кроме того, власти уже начали сокращать налоговые льготы для электромобилей: льготная ставка налога с продаж для транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) снижена вдвое – до 5%, а максимальная сумма скидки ограничена отметкой в 15 000 юаней (около 2 250 долларов).

Для гибридов PHEV и электромобилей с увеличенным запасом хода полностью отменят ежегодные льготы по налогу на транспортные средства и суда. Параллельно вводятся другие экспериментальные меры:

В провинции Хайнань реализуется пилотная программа с использованием спутниковой навигации для отслеживания отдельных автомобилей, что может стать основой для гибкого налога на пробег в зависимости от категории автомобиля.

Власти вводят обязательные показатели энергопотребления, которые наказывают производителей за выпуск чрезмерно тяжелых автомобилей, стимулируя их использовать легкие материалы и улучшать аэродинамику.

Правительственные структуры призывают автопроизводителей обуздать увлечение габаритами. Официальная газета The People's Daily призвала автокомпании вернуться к рациональности, отметив, что крупногабаритные автомобили создают проблемы для городской инфраструктуры и увеличивают энергопотребление. Государственная телекомпания CCTV также раскритиковала ориентацию рынка на массивные электромобили, назвав это временной реакцией на спрос, а не реальными инновациями.