Тысячи долларов за обход пунктов пропуска: как в приграничье зарабатывают на доверчивых

Бизнес с особым привкусом мошенничества преуспевает, основываясь на доверчивости людей: деньги берут за обещание, но желающим пересечь границу закрывают глаза красками убеждений и примерами выполненной "под ключ" услуги, хотя это не так.

Как показала мониторинговая лента Авто24, только за предыдущие сутки правоохранители сообщили сразу о трех мошеннических эпизодах в разных областях.

15 тысяч евро за дорогу в Румынию

В Хмельницкой области 52-летний киевлянин, по данным следователей областной прокуратуры, предложил военнообязанному незаконно попасть в Румынию. Цена вопроса – 15 тысяч евро.

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За эти деньги мужчина должен был организовать перевозку из Каменец-Подольского в Черновицкую область, предоставить маршрут к границе и инструкции по его незаконному пересечению и дальнейшим действиям в Румынии.

Момент задержания 52-летнего киевлянина, занявшегося зарабатыванием денег на доверчивых гражданах. Фото: из материалов следствия

"Клиент" обратился к правоохранителям. После передачи денег подозреваемый был задержан. Суд избрал ему содержание под стражей с возможностью внесения залога.

За $20 тысяч вместо Беларуси в Румынию

На Волыни разоблачена еще одна схема. Как сообщает в своем релизе пресс-служба 6-го пограничного Волынского отряда, 40-летний киевлянин перевозил двух украинцев, которые должны были незаконно пересечь границу с Беларусью. Однако впоследствии водитель изменил планы и решил везти их уже на украинско-румынскую границу.

Организаторы планировали выручить по 20 тысяч долларов с каждого клиента. Деньги должны поступать на криптокошелек, а поиск желающих осуществляли через Telegram-канал.

Мужчину задержали на территории Камень-Каширского района. Ему сообщили о подозрении, суд назначил содержания под стражей.

А это уже задержание 40-летнего киевлянина, занявшегося бизнесом по "оказанию услуг" доверчивым гражданам. Фото: из материалов следствия

BMW X5– часть "сервиса" за $7000

Еще один канал разоблачили в Закарпатье. Там 23-летний житель Ужгорода вместе с 28-летним сообщником, по данным оперативников 94-го пограничного отряда, организовал незаконную переправку мужчин в Словакию.

Клиентов искали через соцсети, а цена составляла 7000 долларов с человека. Один из сообщников отвечал за транспортировку, получение денег и инструктаж по поведению во время встречи с правоохранителями.

В ходе операции пограничники зафиксировали передачу части средств. Во время обыска изъяли еще 3200 долларов, три телефона и BMW X5, которые, по версии следствия, использовали для перевозки.

Оба фигуранта задержаны, суд избрал им содержание под стражей с возможностью залога. Фото: из материалов следствия

Деньги берут вперед, а гарантии нет

Во всех трех случаях схема построена вокруг одного товара – обещания незаконно вывезти человека из Украины За этот продукт берут валютой.

За маршрут, транспорт и инструкции просят от 7000 до 20 тысяч долларов или 15 тысяч евро. При этом организатор не может гарантировать клиенту главного – что тот действительно пересечет границу. Они обычно даже до границы не подвозят, маршрут трансферов обрывается еще на подступах к нему.

Пограничники могут остановить автомобиль, обнаружить человека на маршруте или просто не дать пользоваться подготовленным переходом. Так что фактически человек платит огромные деньги за рискованную услугу, результат которой никто не гарантирует.

Когда схема проваливается, "клиент" может остаться и без денег, и без вожделенного выезда. Так что не стоит спешить расплачиваться, а еще лучше – вообще не соглашаться на мошеннические обещания.

Во всех приведенных случаях речь идет о подозрениях, а не о доказанной судом вине фигурантов.