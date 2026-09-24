Тысячи новых грузовиков для европейских дорог: Volvo и Mercedes-Benz получили гигантские заказы

Такое массовое обновление автопарков свидетельствует о резком переходе рынка на более экологичные и технологичные решения, которые выедут на трассы уже в 2027 году.

Как сообщают официальные прессрелизы автопроизводителей, соглашения были подписаны во время масштабной транспортной выставки IAA Transportation в немецком Ганновере. Речь идет о рекордной закупке газовых тягачей для немецкой компании Reinert Logistics и масштабном пополнении флота литовского гиганта Girteka.

Такого заказа на газовые фуры у Volvo еще не было

Шведский бренд Volvo Trucks отчитался о самом большом в своей истории заказе на технику с газовыми двигателями. Компания Reinert Logistics законтрактовала сразу 500 тягачей модели Volvo FH Aero (см. презентационное видео ниже).

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

" Мы рано поняли, что био-СПГ – это правильное решение для нас, ведь возможность ездить на местном топливе из органических отходов просто отличная, – отметил основатель логистической компании Рене Райнерт.

Эти машины способны проехать до 1000 км на одном баке. Они будут работать на био-СПГ, что позволяет свести выбросы углекислого газа практически до нуля.

К более чем 10 000 отгруженным грузовикам серии FH Aero с газовым двигателем по всему миру прилагается еще 500 таких магистральных машин для немецкого оператора. Фото: Volvo Trucks

Масштабное обновление флота Girteka

Тем временем литовский перевозчик Girteka договорился с подразделением Mercedes-Benz Trucks о покупке 900 новых грузовиков Actros L ProCabin (см. презентационное видео ниже). Снабжение этой партии также запланировано на первую половину 2027 года.

Интересно, что в начале этого года компания уже приобрела 500 аналогичных машин. Таким образом, общий объем закупок немецких тягачей для этого перевозчика достиг 1400 единиц всего за один год.

" Поскольку у нас есть собственный автопарк из 6500 грузовиков, компания берет на себя полную ответственность за безопасность и качество перевозок. Постоянное обновление автопарка является стратегическим выбором,– подчеркнул гендиректор Girteka Group Эдвардас Ляховичюс.

Заказанный Actros L ProCabin разработан с аэродинамическим упором, направленным на эффективность дальних перевозок. Фото: Daimler Truck AG

Особенно критичен такой подход для рефрижераторных перевозок и доставки ценных грузов. Новые технологии позволят не только улучшить условия труда водителей, но и обеспечить стабильность обслуживания клиентов по всей Европе.