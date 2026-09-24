Тысячи новых грузовиков для европейских дорог: Volvo и Mercedes-Benz получили гигантские заказы

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Два ведущих автопроизводителя Европы привлекли рекордные пакетные заказы
Такое массовое обновление автопарков свидетельствует о резком переходе рынка на более экологичные и технологичные решения, которые выедут на трассы уже в 2027 году.
Как сообщают официальные прессрелизы автопроизводителей, соглашения были подписаны во время масштабной транспортной выставки IAA Transportation в немецком Ганновере. Речь идет о рекордной закупке газовых тягачей для немецкой компании Reinert Logistics и масштабном пополнении флота литовского гиганта Girteka.
Такого заказа на газовые фуры у Volvo еще не было
Шведский бренд Volvo Trucks отчитался о самом большом в своей истории заказе на технику с газовыми двигателями. Компания Reinert Logistics законтрактовала сразу 500 тягачей модели Volvo FH Aero (см. презентационное видео ниже).
" Мы рано поняли, что био-СПГ – это правильное решение для нас, ведь возможность ездить на местном топливе из органических отходов просто отличная, – отметил основатель логистической компании Рене Райнерт.
Эти машины способны проехать до 1000 км на одном баке. Они будут работать на био-СПГ, что позволяет свести выбросы углекислого газа практически до нуля.
К более чем 10 000 отгруженным грузовикам серии FH Aero с газовым двигателем по всему миру прилагается еще 500 таких магистральных машин для немецкого оператора. Фото: Volvo Trucks
Масштабное обновление флота Girteka
Тем временем литовский перевозчик Girteka договорился с подразделением Mercedes-Benz Trucks о покупке 900 новых грузовиков Actros L ProCabin (см. презентационное видео ниже). Снабжение этой партии также запланировано на первую половину 2027 года.
Интересно, что в начале этого года компания уже приобрела 500 аналогичных машин. Таким образом, общий объем закупок немецких тягачей для этого перевозчика достиг 1400 единиц всего за один год.
" Поскольку у нас есть собственный автопарк из 6500 грузовиков, компания берет на себя полную ответственность за безопасность и качество перевозок. Постоянное обновление автопарка является стратегическим выбором,– подчеркнул гендиректор Girteka Group Эдвардас Ляховичюс.
Заказанный Actros L ProCabin разработан с аэродинамическим упором, направленным на эффективность дальних перевозок. Фото: Daimler Truck AG
Особенно критичен такой подход для рефрижераторных перевозок и доставки ценных грузов. Новые технологии позволят не только улучшить условия труда водителей, но и обеспечить стабильность обслуживания клиентов по всей Европе.