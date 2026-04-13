Тысячи новых немецких автомобилей из-за войны с Ираном застряли у берегов Кении

На острове Ламу у побережья Кении неожиданно оказались тысячи новых автомобилей. Причиной стали военные риски на фоне конфликта с Ираном, из-за которых суда вынуждены менять маршруты.

Как сообщает Bild со ссылкой на утверждение властей острова, где проживает чуть менее 26 тысяч человек, там уже накопилось почти 4 000 автомобилей. Среди них большое количество моделей от Porsche и Volkswagen.

Читайте также Какое на самом деле автомобильное производство в Иране и сколько там стоит бензин

Остров без автомобилей

Парадокс ситуации в том, что Ламу фактически является островом без автотранспорта. Его площадь составляет около 57 квадратных километров, а использование автомобилей здесь почти полностью запрещено.

Исключение составляет лишь служебный транспорт. Здесь можно увидеть только машины администрации и экстренных служб – скорой помощи, пожарной службы, полиции.

Читайте также Стало известно, почему в Китае выбрасывают на свалку почти новые электромобили

Основными средствами передвижения остаются лодки и ослы, которые до сих пор играют ключевую роль в перевозке грузов и пассажиров.

Для сравнения площади: 57 кв. км (5700 га) – это размер маленькой сельской громады Украины, зачастую даже територия в пределах одного старостата – поселка городского типа и двух-трех сел вокруг него в пределах 3-5 километров.



Влияние на логистику

По информации портовых служб, несколько судов уже разгрузились в Ламу после того, как маршрут через Ормузский пролив стал опасным.

Читайте также Забытые украинские "Ланос" и "Авео" в центре Варшавы обросли кипами штрафных квитанций

Некоторые автовозы следовали из Японии в Дубай, но суда были вынуждены изменить маршрут из-за угрозы безопасности и разгрузиться у берегов Кении, поскольку простои морских автовозов слишком дороги.

В ближайшее время ожидается прибытие еще одного корабля с тысячами автомобилей.

Читайте также Тысячи новеньких авто гниют в Германии: их никто не покупает

Кении такая ситуация становится прибыльной

Во власти Кении отмечают, что из-за изменения логистических маршрутов многие грузы задерживаются. Нагрузка на порты возросла в разы.

В то же время это приносит дополнительные доходы местным портам, которые временно становятся альтернативными точками перевалки.